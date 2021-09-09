Заморозки снова ожидаются в Ростовской области

Заморозки прогнозируют в северных и восточных районах области, где столбик термометра опустится до -1 градуса. Днем на территории Ростовской области переменная облачность без осадков, температура воздуха от +20 до +25 градусов.
Также в центральных и южных районах Ростовской области до 11 сентября сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса.
Ранее в региональном ГУ МЧС рассказали, что в Ростовской области этой осенью будет сохраняться очень жаркая погода. После похолодания в начале сентября в середине месяца в регион вновь придет жаркая погода, из-за чего власти опасаются повторения прошлогодних масштабных природных пожаров.