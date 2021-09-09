Заморозки снова ожидаются в Ростовской области

Ранее в региональном ГУ МЧС рассказали, что в Ростовской области этой осенью будет сохраняться очень жаркая погода. После похолодания в начале сентября в середине месяца в регион вновь придет жаркая погода, из-за чего власти опасаются повторения прошлогодних масштабных природных пожаров.