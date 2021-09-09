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Заморозки снова ожидаются в Ростовской области

9 сентября 2021, 06:34
Фото: pexels.com
По ночам и в утреннее время в Ростовской области в ближайшие дни ожидаются заморозки, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Заморозки прогнозируют в северных и восточных районах области, где столбик термометра опустится до -1 градуса. Днем на территории Ростовской области переменная облачность без осадков, температура воздуха от +20 до +25 градусов.

Также в центральных и южных районах Ростовской области до 11 сентября сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Ранее в региональном ГУ МЧС рассказали, что в Ростовской области этой осенью будет сохраняться очень жаркая погода. После похолодания в начале сентября в середине месяца в регион вновь придет жаркая погода, из-за чего власти опасаются повторения прошлогодних масштабных природных пожаров.

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