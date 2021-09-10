«Это смехотворный срок»: за жестокое убийство собак ростовчанин отделался «условкой»

«Но это искусственные вбросы. Их смысл очевиден — сформировать у людей негативное отношение к бездомным собакам. С одной стороны, это надо тем, кто ловит собак, зарабатывая на этом деньги, а с другой нужно „догхантерам“, для оправдания их поступков, — отмечает Лариса Кандаурова. — В социальных сетях сегодня множество подобных вбросов, с „доказательными фото“, где, когда и кого покусали собаки. Они „облетают“ все города. У меня сохранено много скринов с одной и той же „новостью“, слово в слово, в которых меняются лишь названия городов и улиц. Да и некоторым фотографиям под постами по 20 лет. Один раз меня совсем удивило фото, которое очевидно сделано где-то в джунглях, но авторы поста уверяли, что это было в Ростове».