«Это смехотворный срок»: за жестокое убийство собак ростовчанин отделался «условкой»

Напомним, что на улице Висаитова ростовчанин расстрелял из винтовки бродячую собаку, попав ей в голову и заднюю лапу. А в переулке Андреева, на глазах у детей 2018 и 2014 года рождения ранил собаку в голову, после чего взял упавшее животное за задние лапы, и, ударив о край мусорного бака, выбросил на свалку. От полученных повреждений собака погибла.
Вчера состоялся суд, на котором фигуранту дела вынесен приговор: два года условно.
«Это смехотворный срок, потому что любая жизнь — одинаково бесценна. А живодеров в Ростове и области очень много. Это не последний суд по такому вопросу. Например, похожее дело сейчас в Белой Калитве», — отмечает Лариса Кандаурова.
Она добавляет, что в комментариях социальных сетей ростовчане активно обсуждают произошедшее. Есть и те люди, которые уверенны, что за свой поступок ростовчанин заслуживает не условный срок, а медаль, потому что сегодня якобы всех вокруг кусают бездомные собаки.
«Но это искусственные вбросы. Их смысл очевиден — сформировать у людей негативное отношение к бездомным собакам. С одной стороны, это надо тем, кто ловит собак, зарабатывая на этом деньги, а с другой нужно „догхантерам“, для оправдания их поступков, — отмечает Лариса Кандаурова. — В социальных сетях сегодня множество подобных вбросов, с „доказательными фото“, где, когда и кого покусали собаки. Они „облетают“ все города. У меня сохранено много скринов с одной и той же „новостью“, слово в слово, в которых меняются лишь названия городов и улиц. Да и некоторым фотографиям под постами по 20 лет. Один раз меня совсем удивило фото, которое очевидно сделано где-то в джунглях, но авторы поста уверяли, что это было в Ростове».