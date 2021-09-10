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Фейерверк на Театральной площади Ростова в честь Дня города не планируют 11 сентября

10 сентября 2021, 14:28
Фото: 1mediainvest.ru
В Ростове-на-Дону не будет праздничного салюта в День города, об этом стало известно из афиши мероприятий, опубликованной на сайте администрации города.

С 10 сентября в донской столице начинается ряд мероприятий, запланированных ко Дню города. Основная часть празднования приходится на 11 сентября, в этот день с 10 утра и до 20.00 мск в разных частях города пройдут гуляния.

Завершающим мероприятием станет освещение колокола-благовестника и передача воинских знамений для главного храма Южного военного округа 12 сентября. Однако ни в один из праздничных дней не будет фейерверка.

Ранее стало известно, что центральные улицы Ростова не будут перекрывать из-за празднования дня города.

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#Новости#Антонина Каршина#Общество
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