Губернатор Ростовской области поддержал инициативы депутатов «Единой России»

«Хочу отдельно отметить сложный для всех период прошлого года, связанный с трудностями, возникшими на фоне антиковидных ограничений. Но депутатский корпус оперативно реагировал на все изменения. Мы приняли меры социальной поддержки семьям, которые оказались в трудной ситуации. Еще отдельно хотел бы обозначить пакет мер по поддержке наших предпринимателей. Это помогло бизнесу во многом преодолеть и не допустить ощутимого спада во время разгара пандемии, и в конце концов выйти на стабильную работу. А чего стоит тема безработицы! Если взять период, когда мы только начинали работу, то фиксировали 0,9% безработных. И вдруг мы вышли на пять с лишним процентов по этому показателю. Для нас это необычно большие цифры. Но благодаря оперативной работе сейчас показатель по безработице опустился к доковидному значению. Поэтому в целом могу сказать, что Ростовская область вместе с жителями успешно справилась с трудным периодом», — рассказал Василий Голубев.