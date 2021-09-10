Губернатор Ростовской области поддержал инициативы депутатов «Единой России»

Встреча состоялась в преддверии ежегодной подготовки главного финансового документа — Областного закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023–2024 гг». Участники мероприятия подготовили и представили губернатору ряд предложений, имеющих крайне весомое социально-экономическое значение.
В самом начале встречи Василий Голубев уточнил, что такая возможность обсудить предложения по дополнительному финансированию социально значимых направлений появилась в связи с устойчивым ростом собственных доходов регионального бюджета и предполагаемым увеличением расходной части казны. Он призвал депутатский корпус не останавливаться на достигнутом, а искать реальные пути решения существующих проблем не только глобального, но и локального характера, которые ничуть не меньше беспокоят жителей области.
«Хочу отдельно отметить сложный для всех период прошлого года, связанный с трудностями, возникшими на фоне антиковидных ограничений. Но депутатский корпус оперативно реагировал на все изменения. Мы приняли меры социальной поддержки семьям, которые оказались в трудной ситуации. Еще отдельно хотел бы обозначить пакет мер по поддержке наших предпринимателей. Это помогло бизнесу во многом преодолеть и не допустить ощутимого спада во время разгара пандемии, и в конце концов выйти на стабильную работу. А чего стоит тема безработицы! Если взять период, когда мы только начинали работу, то фиксировали 0,9% безработных. И вдруг мы вышли на пять с лишним процентов по этому показателю. Для нас это необычно большие цифры. Но благодаря оперативной работе сейчас показатель по безработице опустился к доковидному значению. Поэтому в целом могу сказать, что Ростовская область вместе с жителями успешно справилась с трудным периодом», — рассказал Василий Голубев.
В продолжение поднятой губернатором темы соцподдержки нуждающимся в этом слоям населения председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина предложила в дальнейшем сохранить этот вид помощи.
«В период распространения коронавирусной инфекции были приняты важные законы по социальной поддержке населения Ростовской области. Так, с 1 января 2021 отдельным категориям граждан был установлен повышенный уровень доходов на одного члена семьи для получения адресной социальной помощи. На поддержку из областного бюджета смогли претендовать тысячи семей с детьми-инвалидами, чей доход ниже полуторного прожиточного минимума (16587 рублей). На встречах с жителями области, особенно шахтерских территорий, я вижу, как эта поддержка важна и нужна. Поэтому я предлагаю бессрочно продлить оказание такой адресной социальной помощи», — предложила Екатерина Стенякина.
Губернатор поддержал инициативу председателя комитета Законодательного Собрания, подчеркнув, что ежегодно такую адресную помощь получают более 60 тысяч донских семей, и программа будет продолжена.
Так же позитивно Василий Голубев отнесся и к другой очень востребованной мере поддержки населения: выдаче многодетным семьям сертификатов на покупку жилья. С этим предложением к главе региона обратился заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат Антон Гетта:
«Сейчас на получение сертификатов подано более 2,3 тысячи заявок. Но в бюджете предусмотрены средства лишь на 800 сертификатов в год. То есть уже образовалась очередь. Получается, что многодетные семьи, особенно в крупных городах — Ростове, Таганроге, Батайске, опять должны ждать, чтобы реализовать свои права. Предлагаю рассмотреть возможность направления дополнительных доходов бюджета именно на эти цели».
Губернатор Ростовской области согласился с тем, что выделяемых денег не хватает, чтобы удовлетворить потребность в данной мере социальной поддержки и пообещал, что над предложением увеличения финансирования программы выдачи многодетным семьям земельных сертификатов на покупку жилья будет вестись активная работа:
«Тема очень актуальная и важная. И здорово, что в свое время мы приняли верное решение по земельным сертификатам. Поэтому предложение принимается, это хорошее дело, будем его рассматривать, исходя из тех возможностей, которые у нас есть. Это позволит сократить очередь на получение данного документа».
Касаясь темы непростого года из-за пандемии коронавирусной инфекции, участники встречи подняли вопрос о новых мерах поддержки медиков. Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Ростовской области по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству, главный врач ГБУ РО «Областная детская клиническая больница» Светлана Пискунова акцентировала внимание на проблеме кадрового обеспечения первичного звена здравоохранения.
«Я много встречалась с медицинскими коллективами Ростовской области и обратила внимание, что в большинстве районов, особенно сельских, очень серьезная проблема кадрового обеспечения. Считаю, что нужно поддержать врачей дефицитных специальностей, принять меры для укрепления кадрового потенциала. Также необходимо оказать поддержку студентам-медикам, обучающихся по целевому направлению», — предложила Светлана Пискунова.
Губернатор поддержал идеи главного врача. Он отметил, что несмотря на стартовавшее строительство ультра современного комплекса детской областной больницы и прочие технологические усовершенствования, здравоохранение не может быть эффективным, если нет первичной медицины.
«Не случайно этот год объявлен годом первичной медико-санитарной помощи. Вопрос с медицинскими кадрами для нас является одним из первостепенных. Даже в голосовании по проекту „Народный Совет“, которое проходит сейчас, люди высказывают мнение о том, что нужно сделать в первичном звене здравоохранения. И если жители области поддержат, то часть средств из 500 миллионов, которые получены за счет федерального гранта, будет направлена на создание жилищных условий для медиков», — пообещал Василий Голубев. Также губернатор предложил Светлане Пискуновой, как одному из самых опытных специалистов и руководителей, поработать над корректировкой областной программы о развитии первичного звена здравоохранения.
Не менее актуальной оказалась и тема объектов культуры. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по культуре Александр Шолохов выступил с предложением строительства в Ростовской области модульных домов культуры. По поручению губернатора Ростовской области в рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» был проведен всероссийский архитектурный конкурс, в результате которого определены три лучших проекта модульных домов культуры разной вместимости — от 50 до 300 человек.
«В течение этого года проводился архитектурный конкурс. Для него было разработано очень серьезное техническое задание, которое я считаю ноу-хау для Ростовской области. На его основании можно спроектировать подобные конструкции для любого географического региона, климатического пояса и так далее. Эти конструкции позволяют размещать не только сам дом культуры, но при необходимости библиотеку, музей и даже бассейн. То есть архитектурное сооружение можно изменять в зависимости от необходимости и количества посадочных мест. Уже выделены средства на 10 новых объектов. И я прошу, чтобы на уровне области эта программа была поддержана и в дальнейшем, так как даже в настоящее время потребность вот в таких модульных домах культуры — более сотни объектов», — рассказал Александр Шолохов.
При этом он отметил, что модульные дома не станут полной заменой традиционным ДК. Это быстрое и эффективное решение для тех населенных пунктов, где-либо нет дома культуры, либо он в таком состоянии, что его ремонт экономически нецелесообразен.
Еще один важный вопрос, который затронула на встрече заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова, коснулся системы оплаты труда педагогов.
«Я передаю огромную благодарность от учительского сообщества Ростовской области за решение увеличения зарплаты учителей на 50%. Но на приемах ко мне обращаются воспитатели, помощники воспитателей в детских садах и спрашивают, как же быть с ними. Будет ли у них повышение заработной платы? И еще один маленький вопрос. К нам в регион в ближайшее время придут 140 новых школьных автобусов. Нам важно, на чем мы будем возить детей в школу, на какой технике, но не менее важно, кто будет возить детей. И вот здесь возникает кадровая проблема, особенно на селе. Потому что очень сложно найти водителя нужной квалификации за существующую заработную плату», — подчеркнула Лариса Тутова.
Губернатор согласился с существованием этих проблем и пообещал, что решение будет найдено:
«Я понимаю, что тех, кто работает в детских садах, с каждым годом становится все больше, так как и самих детсадов со временем строится больше. Конечно, важно чтобы люди работали с комфортом. Поэтому я считаю необходимым обсудить в рабочем режиме этот вопрос о заработных платах воспитателей. Второе, что касается водителей школьных автобусов. С 1 января 2022 года, в рамках изменения системы оплаты труда в сфере образования, надбавка за качество работы к окладу водителей школьных автобусов будет увеличена с 20 до 50%».
Еще на одну проблему, связанную с газификацией и догазификацией домовладений Ростовской области, обратил внимание губернатора депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Виктор Дерябкин:
«Тема газификации сельских населенных пунктов для Ростовской области достаточно актуальна, несмотря на то, что у нас высочайший уровень проникновения газовых сетей на территорию области. Тем не менее есть отдельные территории, которые требуют особого внимания. В этом году Президент РФ Владимир Путин принял указ довести газ до границы земельных участков бесплатно. Но остается одна проблема: непосредственно на территории своего земельного участка граждане сами оплачивают работы по газификации. И для некоторых, особенно на селе, эта сумма может стать неподъемной».
Губернатор Ростовской области согласился с Виктором Дерябкиным.
«Уже есть намерение увеличить сумму финансовой поддержки в вопросе газификации для ряда категорий более чем в два раза — с 20 до 50 тысяч рублей. Также мы продолжаем работать над вопросом возможности расширения категорий участников нашей поддержки — включить в него всех инвалидов I и II групп и одиноко проживающих пенсионеров старше 65 лет», — рассказал Василий Голубев.
Еще одна проблема, которая очень волнует не только жителей Ростова, но и всей области, — это вопрос развития комфортной городской среды. Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Ашот Хбликян, который является координатором партийного проекта «Городская среда», отметил, что с 2019 года благоустройство дворов было исключено из региональной госпрограммы, шанс на обновление получили только парки, скверы, бульвары и другие общественные места. Хотя в период с 2017 по 2019 год в рамках проекта было благоустроено 530 пространств, почти 200 из которых — дворы.
«Жители очень рассчитывают на возобновление программы по благоустройству дворов, многие готовы к софинансированию. А по ряду дворов люди даже оплатили и подготовили необходимую проектную документацию», — рассказал Ашот Хбликян.
Василий Голубев заверил, что готов поддержать выдвинутое предложение и пригласил депутатов совместно разработать правила выделения средствпо этому вопросу.
«К благоустройству дворов необходимо возвращаться. Сделаем это в 2022 году. И сохраним конкурсный принцип. Соответствующее поручение получит министерство ЖКХ», — отметил губернатор в конце встречи.