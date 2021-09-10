Первый этап реконструкции трамвайных путей завершили в Таганроге

Первый этап завершили в начале сентября, за время работ провели реконструкцию 10,6 километра трамвайных путей, уложив 17,5 тысячи новых шпал и 24,6 тысячи квадратных метров железобетонных плит.
Кроме того, на первом этапе установили 20 остановочных павильонов общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров.
В ходе реконструкции рабочие вынули 11,8 тысячи кубометров грунта, убрали старые рельсы и уложили новые. Отмечается, что укладку новых рельсов проводили по новым технологиям, что сделает движение трамваев практически бесшумным.