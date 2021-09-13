Краснодарский край получил почти 1 млн доз вакцин от гриппа в 2021 году

Posted 13 сентября 2021, 13:09
Published 13 сентября 2021, 13:09
Modified 18 сентября 2022, 12:18
Updated 18 сентября 2022, 12:18
Препарат распределили по медицинским учреждениям, прививки сделали 237 тысяч человек. В том числе 142 тысячи детей.
Всего в регионе планируется привить не менее 60% населения. По словам замглавы Минздрава региона Ирины Вязовской, вакцинация особенно важна из-за ситуации с коронавирусом.
Бесплатно прививки могут сделать дети, студенты, педагоги, медики. Также это касается людей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.
Прививки делают в поликлинике и специальных пунктах вакцинации.