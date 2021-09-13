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Posted 13 сентября 2021, 13:09

Published 13 сентября 2021, 13:09

Modified 18 сентября 2022, 12:18

Updated 18 сентября 2022, 12:18

Краснодарский край получил почти 1 млн доз вакцин от гриппа в 2021 году

Краснодарский край получил почти 1 млн доз вакцин от гриппа в 2021 году

13 сентября 2021, 13:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Краснодарский край доставили 990 тысяч доз вакцины против гриппа, сообщили в региональной администрации.

Препарат распределили по медицинским учреждениям, прививки сделали 237 тысяч человек. В том числе 142 тысячи детей.

Всего в регионе планируется привить не менее 60% населения. По словам замглавы Минздрава региона Ирины Вязовской, вакцинация особенно важна из-за ситуации с коронавирусом.

Бесплатно прививки могут сделать дети, студенты, педагоги, медики. Также это касается людей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.

Прививки делают в поликлинике и специальных пунктах вакцинации.

Напомним, что план по вакцинации от коронавируса выполнен на 73% в Ростовской области

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