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Posted 13 сентября 2021, 11:42

Published 13 сентября 2021, 11:42

Modified 18 сентября 2022, 12:18

Updated 18 сентября 2022, 12:18

С начала года в Ростовской области осудили более 1,5 тыс иностранцев

С начала года в Ростовской области осудили более 1,5 тыс иностранцев

13 сентября 2021, 11:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
За январь — июнь 2021 года в Ростовской области вынесли приговор 1514 иностранцам и лицам без гражданства, сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов.

По каким именно административным статьям осудили граждан других государство, не сообщается.

Всего за указанный период в суды региона поступили 41659 дел об административных правонарушениях и 8212 уголовных дел. За полгода в области вынесли семь приговоров по преступлениям террористического характера, два приговора за экстремизм и 76 приговоров за коррупцию.

Что касается административных дел, то наказали 801 юридическое лицо, 432 должностных лица и 874 бизнесменов, работающих без образования юрлица.

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