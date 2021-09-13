С начала года в Ростовской области осудили более 1,5 тыс иностранцев

Posted 13 сентября 2021, 11:42
Published 13 сентября 2021, 11:42
Modified 18 сентября 2022, 12:18
Updated 18 сентября 2022, 12:18
По каким именно административным статьям осудили граждан других государство, не сообщается.
Всего за указанный период в суды региона поступили 41659 дел об административных правонарушениях и 8212 уголовных дел. За полгода в области вынесли семь приговоров по преступлениям террористического характера, два приговора за экстремизм и 76 приговоров за коррупцию.
Что касается административных дел, то наказали 801 юридическое лицо, 432 должностных лица и 874 бизнесменов, работающих без образования юрлица.