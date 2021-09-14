Минтранс: Западная хорда в Ростове пройдет вдали от жилых домов

Posted 14 сентября 2021,, 17:10
Published 14 сентября 2021,, 17:10
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Власти рассчитывают, что вновь построенная дорога выведет транспортные потоки за черту города и облегчит доступность некоторых его районов. Об этом сообщает КП-Ростов-на-Дону со ссылкой на пресс-службу донского Министерства транспорта. Вдоль трассы планируется установить специальные шумопоглощающие экраны.
Автодорога, примыкающая к развязке А-280 Ростов — Таганрог, пройдет через Доватора и по западной границе Левенцовки, на участке от Малиновского до Портовой. В рамках проекта также планируется запустить кольцевое движение на Всесоюзной и соорудить эстакаду, соединяющую Малиновского и саму хорду.
Отмечается, что сообщение на официальном интернет-ресурсе Минтранспорта появилось в ответ на заявления в прессе. Ранее жители Левенцовки высказывались против строительства трассы, опасаясь, что она создаст лишний шум и ухудшит экологическую обстановку.