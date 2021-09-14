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Posted 14 сентября 2021,, 17:10

Published 14 сентября 2021,, 17:10

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Минтранс: Западная хорда в Ростове пройдет вдали от жилых домов

14 сентября 2021, 17:10
Строительство новой автодороги, примыкающей к развязке А-280 Ростов — Таганрог, будет вестись на расстоянии от жилой части города. Планируется, что Западная хорда обеспечит доступность Левенцовки, СНТ «Изумруд» и «Сириус».

Власти рассчитывают, что вновь построенная дорога выведет транспортные потоки за черту города и облегчит доступность некоторых его районов. Об этом сообщает КП-Ростов-на-Дону со ссылкой на пресс-службу донского Министерства транспорта. Вдоль трассы планируется установить специальные шумопоглощающие экраны.

Автодорога, примыкающая к развязке А-280 Ростов — Таганрог, пройдет через Доватора и по западной границе Левенцовки, на участке от Малиновского до Портовой. В рамках проекта также планируется запустить кольцевое движение на Всесоюзной и соорудить эстакаду, соединяющую Малиновского и саму хорду.

Отмечается, что сообщение на официальном интернет-ресурсе Минтранспорта появилось в ответ на заявления в прессе. Ранее жители Левенцовки высказывались против строительства трассы, опасаясь, что она создаст лишний шум и ухудшит экологическую обстановку.

#Общество#Новости
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