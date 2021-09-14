Минтранс: Западная хорда в Ростове пройдет вдали от жилых домов

Автодорога, примыкающая к развязке А-280 Ростов — Таганрог, пройдет через Доватора и по западной границе Левенцовки, на участке от Малиновского до Портовой. В рамках проекта также планируется запустить кольцевое движение на Всесоюзной и соорудить эстакаду, соединяющую Малиновского и саму хорду.