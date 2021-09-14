Проект реконструкции ливневок в Ростове оценили в 155 миллионов рублей

Конкурс на создание проекта по капитальному ремонту ливневой канализации объявила городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает КП-Ростов-на-Дону со ссылкой на портал Госзакупок города. Уточняется, что участвовать в тендере могут все желающие. Заявки принимаются до 10 октября этого года.