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Posted 14 сентября 2021,, 17:01

Published 14 сентября 2021,, 17:01

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Проект реконструкции ливневок в Ростове оценили в 155 миллионов рублей

14 сентября 2021, 17:01
Проект реконструкции ливневок обойдется ростовской администрации примерно в 155 млн рублей. Сметно-проектная документация должна быть разработана к 20 декабря 2022 года.

Конкурс на создание проекта по капитальному ремонту ливневой канализации объявила городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает КП-Ростов-на-Дону со ссылкой на портал Госзакупок города. Уточняется, что участвовать в тендере могут все желающие. Заявки принимаются до 10 октября этого года.

Отмечается, что городская администрация и региональные власти выделили на разработку проектно-сметной документации по ремонту ливневки свыше 155 млн рублей. Проект должен быть завершен не позднее 20 декабря 2022 года.

#Общество#Новости
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