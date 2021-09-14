Уголовное дело о закупке некачественных остановок в Таганроге направили в суд

Posted 14 сентября 2021, 14:57
Published 14 сентября 2021, 14:57
Modified 18 сентября 2022, 12:18
Updated 18 сентября 2022, 12:18
По данным следствия, в 2020 году обвиняемый подписал документы и принял работы по установке двух остановочных комплексов. Оказалось, что они не соответствовали требованиям, но подрядчик получил деньги.
«Размер ущерба составил 4,8 миллиона рублей. По данному факту завели уголовное дело, сейчас его направили в суд», — сказано в сообщении.
Максимальное наказание составляет четыре года колонии.
Ранее двое ростовчан были задержаны по обвинению в хищении денежных средств Минобороны. Силовики задержали учредителя и главного бухгалтера ООО «Югспецстрой»