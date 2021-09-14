Уголовное дело завели из-за избиения двухлетнего ребенка в детсаду Краснодара

Posted 14 сентября 2021, 12:11
Published 14 сентября 2021, 12:11
Modified 18 сентября 2022, 12:18
Updated 18 сентября 2022, 12:18
Происшествие случилось 8 сентября в частном детсаду на улице Демьяна Красюка. Здесь ребенок избил двухлетнего мальчика.
«Персонал не следил за детьми, поэтому ребенок получил травмы. Уголовное дело завели по факту оказания услуг ненадлежащего качества», — сказано в сообщении.
Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все детали случившегося. Максимальное наказание составляет шесть лет колонии.
До этого председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах случившегося.