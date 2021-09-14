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Posted 14 сентября 2021, 12:11

Published 14 сентября 2021, 12:11

Modified 18 сентября 2022, 12:18

Updated 18 сентября 2022, 12:18

Уголовное дело завели из-за избиения двухлетнего ребенка в детсаду Краснодара

Уголовное дело завели из-за избиения двухлетнего ребенка в детсаду Краснодара

14 сентября 2021, 12:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Краснодаре возбудили уголовное дело из-за драки в детском саду, сообщили в региональном УСКР.

Происшествие случилось 8 сентября в частном детсаду на улице Демьяна Красюка. Здесь ребенок избил двухлетнего мальчика.

«Персонал не следил за детьми, поэтому ребенок получил травмы. Уголовное дело завели по факту оказания услуг ненадлежащего качества», — сказано в сообщении.

Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все детали случившегося. Максимальное наказание составляет шесть лет колонии.

До этого председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах случившегося.

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