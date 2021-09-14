В России предложили взять опыт арабских стран при решении проблемы с мигрантами

Posted 14 сентября 2021,, 12:52
Published 14 сентября 2021,, 12:52
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По мнению Саралиева, за каждой группой трудовых мигрантов, начиная от аэропорта, заканчивая стройплощадкой, должна быть закреплена ответственная организация, как это происходит в ОАЭ или Кувейте, сообщает news.ru.
13 сентября недалеко от села Бужаниново нашли тело 67-летней пенсионерки. По предварительным данным, к совершению преступления могут быть причастны таджикские мигранты, которые работали на одном из местных СНТ.