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Posted 14 сентября 2021,, 12:52

Published 14 сентября 2021,, 12:52

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В России предложили взять опыт арабских стран при решении проблемы с мигрантами

14 сентября 2021, 12:52
Зампред комитета по делам национальностей Госдумы Шамсаил Саралиев прокомментировал убийство и изнасилование пенсионерки под Сергиевом Посадом, в совершении которых подозревают мигрантов из Таджикистана.

По мнению Саралиева, за каждой группой трудовых мигрантов, начиная от аэропорта, заканчивая стройплощадкой, должна быть закреплена ответственная организация, как это происходит в ОАЭ или Кувейте, сообщает news.ru.

13 сентября недалеко от села Бужаниново нашли тело 67-летней пенсионерки. По предварительным данным, к совершению преступления могут быть причастны таджикские мигранты, которые работали на одном из местных СНТ.

#Общество#Новости
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