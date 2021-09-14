В России предложили взять опыт арабских стран при решении проблемы с мигрантами

Зампред комитета по делам национальностей Госдумы Шамсаил Саралиев прокомментировал убийство и изнасилование пенсионерки под Сергиевом Посадом, в совершении которых подозревают мигрантов из Таджикистана.