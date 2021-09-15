Дело завели на чиновника в Ростове за детсад с неработающей противопожарной системой

Posted 15 сентября 2021, 13:24
Published 15 сентября 2021, 13:24
Modified 18 сентября 2022, 12:18
Updated 18 сентября 2022, 12:18
По версии следствия, фигурант подписал акт о приемке работ по установке систем противопожарной защиты в здании детского сада на Нижненольной, хотя по факту оборудование было нерабочим. Своими действиями чиновник причинил значительный ущерб городскому бюджету.
Ранее в Ростовской области завели дело о халатности экс-начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Азовского района, который подписал акты приемки домов, не подключенных к системе водоснабжения.