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Posted 15 сентября 2021, 13:24

Published 15 сентября 2021, 13:24

Modified 18 сентября 2022, 12:18

Updated 18 сентября 2022, 12:18

Дело завели на чиновника в Ростове за детсад с неработающей противопожарной системой

Дело завели на чиновника в Ростове за детсад с неработающей противопожарной системой

15 сентября 2021, 13:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело за халатность в отношении сотрудника городского управления капитального строительства, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, фигурант подписал акт о приемке работ по установке систем противопожарной защиты в здании детского сада на Нижненольной, хотя по факту оборудование было нерабочим. Своими действиями чиновник причинил значительный ущерб городскому бюджету.

Ранее в Ростовской области завели дело о халатности экс-начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Азовского района, который подписал акты приемки домов, не подключенных к системе водоснабжения.

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