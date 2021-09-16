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Posted 16 сентября 2021,, 16:34

Published 16 сентября 2021,, 16:34

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Шипенко и Пересильд озвучили условия питания и ночевок на МКС

16 сентября 2021, 16:34
Режиссёр Клим Шипенко рассказал о том, как будет обустроен быт в полете в космос для съемок фильма «Вызов», в котором примет участие он и актриса Юлия Пересильд. Старт запланирован на 5 октября с космодрома Байконур. Третий участник — командир МКС-66, командир ТПК «Союз МС-19» — космонавт Антон Шкаплеров.

Как пишет NEWS.ru, Шипенко и Пересильд уже попробовали меню и сочли его разнообразным. Шипенко пояснил, что рацион подбирают исходя из обычных предпочтений участников полета. Так, в данном случае это блюда русской и грузинской кухни — суп-харчо, борщ и так далее. Упакована еда будет в консервные банки.

Режиссер добавил, что для питания используются обычные ложки, которыми нужно научиться пользоваться в невесомости, чтобы еда не разлеталась.

Также Шипенко ответил на вопрос журналистов о ночевках. Они буду спать в спальны мешках в своих каютах.

«Вызов» станет первым художественным фильмом, который будут снимать в космосе на МКС. Это часть крупного просветительского проекта госкорпорации «Роскосмос», Первого канала и студии Yellow, Black and White.

#Общество#Новости
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