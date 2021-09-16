Шипенко и Пересильд озвучили условия питания и ночевок на МКС

Режиссёр Клим Шипенко рассказал о том, как будет обустроен быт в полете в космос для съемок фильма «Вызов», в котором примет участие он и актриса Юлия Пересильд. Старт запланирован на 5 октября с космодрома Байконур. Третий участник — командир МКС-66, командир ТПК «Союз МС-19» — космонавт Антон Шкаплеров.