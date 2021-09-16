Шипенко и Пересильд озвучили условия питания и ночевок на МКС

Posted 16 сентября 2021,, 16:34
Published 16 сентября 2021,, 16:34
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как пишет NEWS.ru, Шипенко и Пересильд уже попробовали меню и сочли его разнообразным. Шипенко пояснил, что рацион подбирают исходя из обычных предпочтений участников полета. Так, в данном случае это блюда русской и грузинской кухни — суп-харчо, борщ и так далее. Упакована еда будет в консервные банки.
Режиссер добавил, что для питания используются обычные ложки, которыми нужно научиться пользоваться в невесомости, чтобы еда не разлеталась.
Также Шипенко ответил на вопрос журналистов о ночевках. Они буду спать в спальны мешках в своих каютах.
«Вызов» станет первым художественным фильмом, который будут снимать в космосе на МКС. Это часть крупного просветительского проекта госкорпорации «Роскосмос», Первого канала и студии Yellow, Black and White.