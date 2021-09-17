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Posted 17 сентября 2021, 06:39

Published 17 сентября 2021, 06:39

Modified 18 сентября 2022, 12:18

Updated 18 сентября 2022, 12:18

Лжеполицейский семь лет вымогал деньги у бизнесмена в Ростове-на-Дону

Лжеполицейский семь лет вымогал деньги у бизнесмена в Ростове-на-Дону

17 сентября 2021, 06:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону огласили приговор мужчине, который несколько лет вымогал деньги, сообщили в региональном УСКР.

В 2013 году фигурант заявил бизнесмену, что является полицейским и может стать его покровителем. В результате предприниматель несколько лет платил ему деньги.

«Преступления совершались в период с 2013 по 2020 годы. Всего бизнесмена обманули на 4,6 миллиона рублей», — сказано в сообщении.

По данному факту завели уголовное дело, все материалы направили в суд. Обвиняемого приговорили к 3,5 года заключения, этот срок он проведет в колонии общего режима.

Ранее в Ростове-на-Дону полицейскому, вымогавшему взятку 3 млн рублей, дали условный срок.

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