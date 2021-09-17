Лжеполицейский семь лет вымогал деньги у бизнесмена в Ростове-на-Дону

Posted 17 сентября 2021, 06:39
Published 17 сентября 2021, 06:39
Modified 18 сентября 2022, 12:18
Updated 18 сентября 2022, 12:18
В 2013 году фигурант заявил бизнесмену, что является полицейским и может стать его покровителем. В результате предприниматель несколько лет платил ему деньги.
«Преступления совершались в период с 2013 по 2020 годы. Всего бизнесмена обманули на 4,6 миллиона рублей», — сказано в сообщении.
По данному факту завели уголовное дело, все материалы направили в суд. Обвиняемого приговорили к 3,5 года заключения, этот срок он проведет в колонии общего режима.