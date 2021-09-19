На ремонт еще шести улиц власти Ростова-на-Дону направят 259,3 млн рублей

В общей сложности на эти цели городские власти выделили 259,3 миллиона рублей. Речь идет о ремонте проспекта Шолохова, затраты на который составят 120,1 миллиона рублей. Кроме того, 30,3 миллиона рублей пойдут на ремонт улицы Самшитовой, 23 миллиона - потратят на приведение в порядок улицы Мадояна от улицы Малаховской до площади Рабочей.