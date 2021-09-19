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На ремонт проспекта Буденновского в Ростове планируют направить 168,6 млн в 2022 году

19 сентября 2021, 18:20
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону планируется масштабный ремонт участка дороги на проспекте Буденновском в 2022 году, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Дирекция по строительству транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону. Максимальная стоимость контракта составляет 168,6 миллиона рублей.

На эти деньги потенциальному подрядчику предстоит отремонтировать более 3,1 километра дорожного покрытия на проспекте Буденновском от улицы Нансена до Темерницкой. Все работы будут проходить уже в 2022 году, по условиям контракта, они начнутся не позднее 1 апреля, а завершатся до 1 сентября.

Напомним, что ранее в Ростове на ремонт проспекта Сиверса направили 7,2 миллиона рублей. А долгожданное завершение ремонта улицы Петровской в Таганроге жители отметили феерическими танцами.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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