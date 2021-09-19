На ремонт проспекта Буденновского в Ростове планируют направить 168,6 млн в 2022 году

На эти деньги потенциальному подрядчику предстоит отремонтировать более 3,1 километра дорожного покрытия на проспекте Буденновском от улицы Нансена до Темерницкой. Все работы будут проходить уже в 2022 году, по условиям контракта, они начнутся не позднее 1 апреля, а завершатся до 1 сентября.