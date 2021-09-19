На ремонт проспекта Буденновского в Ростове планируют направить 168,6 млн в 2022 году

Заказчиком выступает Дирекция по строительству транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону. Максимальная стоимость контракта составляет 168,6 миллиона рублей.
На эти деньги потенциальному подрядчику предстоит отремонтировать более 3,1 километра дорожного покрытия на проспекте Буденновском от улицы Нансена до Темерницкой. Все работы будут проходить уже в 2022 году, по условиям контракта, они начнутся не позднее 1 апреля, а завершатся до 1 сентября.
Напомним, что ранее в Ростове на ремонт проспекта Сиверса направили 7,2 миллиона рублей. А долгожданное завершение ремонта улицы Петровской в Таганроге жители отметили феерическими танцами.