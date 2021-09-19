Подсчет голосов в Ростовской области контролируют общественные наблюдатели

По словам члена совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александра Брода, в нескольких регионах России общественники зафиксировали нарушения и способствовали их предотвращению. По его мнению, это способствовало повышению доверия граждан к выборам, они видят, что на участках находятся их представители, которые следят за чистотой процедур и противодействуют нарушениям.
Он также заметил, что в Ростовской области не было зафиксировано никаких нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Однако были выявлены отдельные организационные вопросы, которые касались опечатывания ящиков для голосования и списков избирателей.
Напомним, что с 17 по 19 сентября в области проводились выборы в Госдуму. Всего жители региона могли проголосовать на 2,6 тысячи избирательных участках. Явка избирателей на 18.00 мск 19 сентября составила 40,5%.