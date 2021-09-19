rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Подсчет голосов в Ростовской области контролируют общественные наблюдатели

19 сентября 2021, 18:48
Фото: rostov.izbirkom.ru
В Ростовской области приступили к подсчету голосов по итогам трехдневного голосования на выборах в Госдуму, процесс контролируют общественные наблюдатели, сообщает “Дон24”.

По словам члена совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александра Брода, в нескольких регионах России общественники зафиксировали нарушения и способствовали их предотвращению. По его мнению, это способствовало повышению доверия граждан к выборам, они видят, что на участках находятся их представители, которые следят за чистотой процедур и противодействуют нарушениям.

Он также заметил, что в Ростовской области не было зафиксировано никаких нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Однако были выявлены отдельные организационные вопросы, которые касались опечатывания ящиков для голосования и списков избирателей.

Напомним, что с 17 по 19 сентября в области проводились выборы в Госдуму. Всего жители региона могли проголосовать на 2,6 тысячи избирательных участках. Явка избирателей на 18.00 мск 19 сентября составила 40,5%.

#Новости#Политика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00