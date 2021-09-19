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Ростовский каскадер Евгений Чеботарев получил перелом позвоночника во время трюка

19 сентября 2021, 17:27
Фото: Личная страница Евгения Чеботарева - vk.com/xxxjxoxnxxx
Ростовский каскадер Евгений Чеботарев получил серьезную травму во время полета на BMW через реку, видео инцидента мужчина поделился в своем Instagram.

Известный экстремал Евгений Чеботарев получил серьезную травму во время одного из своих трюков — прыжке через реку в автомобиле BMW. Он сообщил, что длина прыжка составила 40 метров, но выполнение трюка закончилось переломом позвоночника. «Друзья, теперь у меня борьба за полноценную жизнь, немного возьму перерыв», — сообщил молодой человек в своих соцсетях.

Его подписчики поддержали каскадера, пожелав ему здоровья и скорейшего восстановления, чтобы экстремал мог продолжить свою карьеру. Однако другие сообщили экстремалу, что прыжок не стоил его здоровья, и он должен был знать, что рано или поздно его деятельность приведет к подобному печальному исходу.

Ранее Евгений Чеботарев исполнил прыжок на надувном банане с движущегося грузовика.

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