Ростовский каскадер Евгений Чеботарев получил перелом позвоночника во время трюка

Известный экстремал Евгений Чеботарев получил серьезную травму во время одного из своих трюков — прыжке через реку в автомобиле BMW. Он сообщил, что длина прыжка составила 40 метров, но выполнение трюка закончилось переломом позвоночника. «Друзья, теперь у меня борьба за полноценную жизнь, немного возьму перерыв», — сообщил молодой человек в своих соцсетях.
Его подписчики поддержали каскадера, пожелав ему здоровья и скорейшего восстановления, чтобы экстремал мог продолжить свою карьеру. Однако другие сообщили экстремалу, что прыжок не стоил его здоровья, и он должен был знать, что рано или поздно его деятельность приведет к подобному печальному исходу.