Ростовский каскадер Евгений Чеботарев получил перелом позвоночника во время трюка

Известный экстремал Евгений Чеботарев получил серьезную травму во время одного из своих трюков — прыжке через реку в автомобиле BMW. Он сообщил, что длина прыжка составила 40 метров, но выполнение трюка закончилось переломом позвоночника. «Друзья, теперь у меня борьба за полноценную жизнь, немного возьму перерыв», — сообщил молодой человек в своих соцсетях.