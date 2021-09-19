Смертоносная оса и обрушение здания в итогах недели Ростовской области

Сообщается, что женщина-водитель, управлявшая Chevrolet Lacetti, отреагировала на осу, залетевшую в салон автомобиля. Женщина и ее сестра, являющаяся пассажиркой автомобиля, постарались выгнать насекомое, продолжая движение. В результате этого водитель не справилась с управлением и съехала с дороги, ведущей к хутору Сетраки.