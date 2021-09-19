Смертоносная оса и обрушение здания в итогах недели Ростовской области

Последствия обрушения
В Ростове-на-Дону рухнувший во время ремонта гараж стал причиной прорыва газопровода, об этом сообщили в соцсетях горожане, ставшие свидетелями происшествия.
Они же рассказали, что обрушение произошло близ улицы Мечникова в воскресенье, 12 сентября. Предполагаемый владелец гаража решил отремонтировать строение, которое рухнуло, как только мужчина срезал металлолом.
Очевидец добавил, что отсутствие пострадавших стало чудом, поскольку рухнувшая конструкция повредила газопровод. Газ был сразу же перекрыт, а последствиями обрушения автор запечатлел на фото, которые разместил в соцсети «Вконтакте».
В защиту деревьев
В соцсетях появился текст обращения, направленного жителями Ростова-на-Дону в адрес губернатора Ростовской области Василия Голубева. Ростовчане попросили главу региона сохранить деревья парка «Дружба», попавшие под снос.
Неравнодушные жители Ростова-на-Дону объяснили, что причиной их обращения стал проект благоустройства парка, в который включены работы по сносу деревьев, произрастающих у подпорных стен парка «Дружба». Согласно этой документации, все 206 деревьев, располагающиеся у подпорных стен, являются аварийными и подлежат сносу.
Горожане заметили, что хоть они и выступают против сноса деревьев, но не протестуют против благоустройства парка «Дружба».
Роковой случай
В четверг, 16 сентября, стало известно об аварии на М-4 «Дон» в Чертковском районе, произошедшей из-за осы.
Сообщается, что женщина-водитель, управлявшая Chevrolet Lacetti, отреагировала на осу, залетевшую в салон автомобиля. Женщина и ее сестра, являющаяся пассажиркой автомобиля, постарались выгнать насекомое, продолжая движение. В результате этого водитель не справилась с управлением и съехала с дороги, ведущей к хутору Сетраки.
Chevrolet Lacetti перевернулся, в результате чего водитель скончалась, а ее сестра получила травмы. В настоящий момент продолжается проверка, которая должна установить все обстоятельства произошедшей трагедии.