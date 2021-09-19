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Смертоносная оса и обрушение здания в итогах недели Ростовской области

19 сентября 2021, 13:52
Фото: Pixabay
В Ростовской области женщина погибла в аварии из-за осы, влетевшей в салон, а ростовчане стараются спасти деревья в парке «Дружба», пока жители улицы Мечникова страдают от последствий обрушения гаража. Обо всем читайте в RostovGazeta.

Последствия обрушения

В Ростове-на-Дону рухнувший во время ремонта гараж стал причиной прорыва газопровода, об этом сообщили в соцсетях горожане, ставшие свидетелями происшествия.

Они же рассказали, что обрушение произошло близ улицы Мечникова в воскресенье, 12 сентября. Предполагаемый владелец гаража решил отремонтировать строение, которое рухнуло, как только мужчина срезал металлолом.

Очевидец добавил, что отсутствие пострадавших стало чудом, поскольку рухнувшая конструкция повредила газопровод. Газ был сразу же перекрыт, а последствиями обрушения автор запечатлел на фото, которые разместил в соцсети «Вконтакте».

В защиту деревьев

В соцсетях появился текст обращения, направленного жителями Ростова-на-Дону в адрес губернатора Ростовской области Василия Голубева. Ростовчане попросили главу региона сохранить деревья парка «Дружба», попавшие под снос.

Неравнодушные жители Ростова-на-Дону объяснили, что причиной их обращения стал проект благоустройства парка, в который включены работы по сносу деревьев, произрастающих у подпорных стен парка «Дружба». Согласно этой документации, все 206 деревьев, располагающиеся у подпорных стен, являются аварийными и подлежат сносу.

Горожане заметили, что хоть они и выступают против сноса деревьев, но не протестуют против благоустройства парка «Дружба».

Роковой случай

В четверг, 16 сентября, стало известно об аварии на М-4 «Дон» в Чертковском районе, произошедшей из-за осы.

Сообщается, что женщина-водитель, управлявшая Chevrolet Lacetti, отреагировала на осу, залетевшую в салон автомобиля. Женщина и ее сестра, являющаяся пассажиркой автомобиля, постарались выгнать насекомое, продолжая движение. В результате этого водитель не справилась с управлением и съехала с дороги, ведущей к хутору Сетраки.

Chevrolet Lacetti перевернулся, в результате чего водитель скончалась, а ее сестра получила травмы. В настоящий момент продолжается проверка, которая должна установить все обстоятельства произошедшей трагедии.

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