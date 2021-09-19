rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В 2021 году площадь лесных пожаров в России побила столетний рекорд

19 сентября 2021, 14:36
Фото: Pixabay.com
В России за 2021 год пожары охватили рекордную площадь лесов, превзойдя пожары в Сибири 1915 года, об этом сообщили «Новые известия» со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным Greenpeace, 2021 год установил антирекорд по масштабу пожаров, охвативших леса России. Сообщается, что площадь возгораний к воскресенью, 19 сентября, составила уже 18,2 миллиона гектаров, что превосходит показатели всего 2020 года. В 2020 году пожары полыхали на общей площади 18,1 миллиона гектаров.

Глава лесной программы российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко объявил, что этот год стал катастрофой для лесов России, поскольку масштабы пожаров превысили показатели последних 20 лет. Он добавил, что они не могут добавить для сравнения данные, предшествующие этому периоду, поскольку раньше никто не отслеживал пожары с помощью спутниковых систем мониторинга.

Однако данные этого года можно сравнить с «великим сибирским лесным пожаром», который в 1915 году охватил площадь 14,2 миллиона гектаров. Алексей Ярошенко считает, что пожары этого года входят в статистику самых разрушительных, происходивших за всю историю.

Глава лесной программы уточнил, что они не включали в статистику выгорание молодых лесов, погибающих в весеннее время, хотя площадь таких пожаров и охватывает несколько миллионов гектаров. Он добавил, что это связано с тем, что "молодняк" не считают лесом, и его потери считают менее существенными. Однако Ярошенко признал, что потери молодых лесов являются такой же серьезной проблемой для экологии, как и пожары во взрослых лесах.

Ранее в Ростове-на-Дону предупредили о пожарах, которые могли вспыхнуть с 15 по 17 сентября.

Материалы по теме
Трое мужчин заживо сгорели в тройной аварии в Ростовской областиВ Ростовской области сгорело сено на площади 2 тыс квадратных метровВ Ростове-на-Дону заявили о ликвидации огня в историческом здании на Шаумяна, 85
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00