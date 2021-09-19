В 2021 году площадь лесных пожаров в России побила столетний рекорд

Глава лесной программы уточнил, что они не включали в статистику выгорание молодых лесов, погибающих в весеннее время, хотя площадь таких пожаров и охватывает несколько миллионов гектаров. Он добавил, что это связано с тем, что "молодняк" не считают лесом, и его потери считают менее существенными. Однако Ярошенко признал, что потери молодых лесов являются такой же серьезной проблемой для экологии, как и пожары во взрослых лесах.