В 2021 году площадь лесных пожаров в России побила столетний рекорд

Согласно данным Greenpeace, 2021 год установил антирекорд по масштабу пожаров, охвативших леса России. Сообщается, что площадь возгораний к воскресенью, 19 сентября, составила уже 18,2 миллиона гектаров, что превосходит показатели всего 2020 года. В 2020 году пожары полыхали на общей площади 18,1 миллиона гектаров.
Глава лесной программы российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко объявил, что этот год стал катастрофой для лесов России, поскольку масштабы пожаров превысили показатели последних 20 лет. Он добавил, что они не могут добавить для сравнения данные, предшествующие этому периоду, поскольку раньше никто не отслеживал пожары с помощью спутниковых систем мониторинга.
Однако данные этого года можно сравнить с «великим сибирским лесным пожаром», который в 1915 году охватил площадь 14,2 миллиона гектаров. Алексей Ярошенко считает, что пожары этого года входят в статистику самых разрушительных, происходивших за всю историю.
Глава лесной программы уточнил, что они не включали в статистику выгорание молодых лесов, погибающих в весеннее время, хотя площадь таких пожаров и охватывает несколько миллионов гектаров. Он добавил, что это связано с тем, что "молодняк" не считают лесом, и его потери считают менее существенными. Однако Ярошенко признал, что потери молодых лесов являются такой же серьезной проблемой для экологии, как и пожары во взрослых лесах.