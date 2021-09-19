В Ростовской области 20 сентября пройдут грозы и дожди

Ростовчан в понедельник, 20 сентября, ждут переменная облачность, которую сменят ливни, гроза и град, которые пройдут в разных районах Ростовской области.
Метеорологи предупредили жителей региона, что в течение рабочего дня будут дуть юго-западный и западный ветер скоростью до 15 метров в секунду. Во время ухудшения погодных условий ветер наберет скорость до 23 метров в секунду.
Также стало известно, что температура воздуха днем составит от +19 до +24 градусов, а на северо-западе региона не поднимется выше +17 градусов. Ночью столбики термометров будут держаться в значениях до 17 градусов тепла, а на севере региона будет держаться на отметке +6 градусов.