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В Ростовской области 20 сентября пройдут грозы и дожди

19 сентября 2021, 16:42
Фото: Pixabay.com
В Ростовской области рабочая неделя начнется с пасмурной и дождливой погоды, об этом сообщили в Северо-Кавказском Гидрометцентре.

Ростовчан в понедельник, 20 сентября, ждут переменная облачность, которую сменят ливни, гроза и град, которые пройдут в разных районах Ростовской области.

Метеорологи предупредили жителей региона, что в течение рабочего дня будут дуть юго-западный и западный ветер скоростью до 15 метров в секунду. Во время ухудшения погодных условий ветер наберет скорость до 23 метров в секунду.

Также стало известно, что температура воздуха днем составит от +19 до +24 градусов, а на северо-западе региона не поднимется выше +17 градусов. Ночью столбики термометров будут держаться в значениях до 17 градусов тепла, а на севере региона будет держаться на отметке +6 градусов.

Ранее жителей Ростовской области предупредили об опасностях вождения во время непогоды.

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