В Ростовской области 20 сентября пройдут грозы и дожди

Также стало известно, что температура воздуха днем составит от +19 до +24 градусов, а на северо-западе региона не поднимется выше +17 градусов. Ночью столбики термометров будут держаться в значениях до 17 градусов тепла, а на севере региона будет держаться на отметке +6 градусов.