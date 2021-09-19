Во всем мире зафиксирован всплеск заражения вирусом RSV среди детей

Новые известия рассказали, что в США, Великобритании, Швейцарии и Японии стали выявлять случаи распространения вируса малоизвестного RSV среди детей. Прирост случаев заражения был зафиксирован во время ослабления коронавирусных ограничений.
В настоящий момент известно, что RSV способен стать возбудителем воспаления легких. Дети, заболевшие RSV, страдают от тяжелого кашля и затруднения дыхания, а другие зараженные могут переносить болезнь, как обычную простуду — с насморком и кашлем.
При этом в группу риска входят недоношенные дети и те, что имеют болезни сердца и легких. Эксперты предполагают, что RSV для детей представляет большую опасность, чем COVID-19.
Также врачи предполагают, что рост заболеваемости связан с карантином, который не позволил детям выработать иммунитет от RSV. В связи с началом учебного года эксперты прогнозируют очередной всплеск данного заболевания.