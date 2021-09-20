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Главой Общественного совета при ФНС России стал ректор РАНХиГС Владимир Мау

20 сентября 2021, 13:41
Фото: пресс-служба ВИУ РАНХиГС
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир Мау снова стал главой Общественного совета при ФНС РФ, сообщили в пресс-службе филиала РАНХиГС - Южно-Российского института управления.

В состав Совета, который действует уже более 11 лет, входят председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф, глава «1С» Борис Нуралиев, ректор МГУ Виктор Садовничий. Кроме того, в составе есть телеведущая Мария Ситтель и писатель Татьяна Устинова. По словам Владимира Мау, основной задачей этого подразделения является обеспечение связи между людьми и налоговой. Он добавил, что за эти годы Совет стал органичной частью повестки по всем основным вопросам, которыми занималась ФНС.

«У ведомства существуют фискальные и сервисные задачи. Основная цель ― выполнять функцию тестирования на клиентоцентричность, поддерживать и заниматься развитием партнерских отношений ФНС с налогоплательщиками», ― уточнил ректор Президентской академии.

Благодаря представителям Совета разработали личные кабинеты налогоплательщиков, убрали различные формы кассовой отчетности, появились системы, позволившие уменьшить налоговый разрыв за четыре года с 8% до 0,47%. На состоявшемся заседании руководитель ФНС России Даниил Егоров рассказал, что курс на клиентоцентричность взяли при участии членов Общественного совета. Его и планируется в дальнейшем придерживаться.

#Новости#Общество
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