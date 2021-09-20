Главой Общественного совета при ФНС России стал ректор РАНХиГС Владимир Мау

В состав Совета, который действует уже более 11 лет, входят председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф, глава «1С» Борис Нуралиев, ректор МГУ Виктор Садовничий. Кроме того, в составе есть телеведущая Мария Ситтель и писатель Татьяна Устинова. По словам Владимира Мау, основной задачей этого подразделения является обеспечение связи между людьми и налоговой. Он добавил, что за эти годы Совет стал органичной частью повестки по всем основным вопросам, которыми занималась ФНС.