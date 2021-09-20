Очередной период затяжных дождей принесет похолодание в Ростов-на-Дону

Синоптики предсказали приход в Ростовскую область Черноморского циклона, который снизит среднесуточные температуры воздуха и принесет с собой дожди.
Метеорологи сообщают, что в ближайшие дни температура воздуха понизится до +15 градусов, а в Ростове-на-Дону пройдут сильные дожди. На вторник, 21 сентября, синоптики предсказывают до 19,4 миллиметров осадков, которые прольются на территории города вместе с дождями.
При этом скорость ветров будет достаточно невысокой и не превысит показатель в четыре метра в секунду. Ночью температура воздуха будет держаться на отметке не выше восьми градусов тепла.