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Очередной период затяжных дождей принесет похолодание в Ростов-на-Дону

20 сентября 2021, 06:33
Фото: pexels.com
погода
В Ростове-на-Дону новый период дождей принесет спад температуры до +15 градусов днем и до +7 градусов ночью, об этом сообщил областной гидрометцентр.

Синоптики предсказали приход в Ростовскую область Черноморского циклона, который снизит среднесуточные температуры воздуха и принесет с собой дожди.

Метеорологи сообщают, что в ближайшие дни температура воздуха понизится до +15 градусов, а в Ростове-на-Дону пройдут сильные дожди. На вторник, 21 сентября, синоптики предсказывают до 19,4 миллиметров осадков, которые прольются на территории города вместе с дождями.

При этом скорость ветров будет достаточно невысокой и не превысит показатель в четыре метра в секунду. Ночью температура воздуха будет держаться на отметке не выше восьми градусов тепла.

Ранее синоптики предсказали жителям Ростова-на-Дону дождь 20 сентября.

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