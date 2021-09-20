Памфилова назвала чушью данные о нарушениях с голосованием жителей Донбасса

Памфилова опровергла появившиеся заявления о подтасовках с электронным голосованием. Говорилось, что якобы с жителей Донбасса собрали личную информацию, после чего один человек голосовал дистанционно.
«Для чего вы тиражируете эту чушь? Единственное, что мы получили от жителей республик — это просьба организовать голосование. Потому что это хоть какой-то выход из их тяжелой, трагической ситуации», — пишет РБК со ссылкой на слова Памфиловой.
Напомним, что россияне, проживающие в ДНР, также имели возможность проголосовать на территории Ростовской области. Всего в регионе организовали 2,6 тысячи избирательных участков.