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Памфилова назвала чушью данные о нарушениях с голосованием жителей Донбасса

20 сентября 2021, 06:47
Фото: cikrf.ru
Элла Памфилова
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала чушью слухи о нарушениях на голосовании среди жителей ДНР и ЛНР, прозвучало на брифинге.

Памфилова опровергла появившиеся заявления о подтасовках с электронным голосованием. Говорилось, что якобы с жителей Донбасса собрали личную информацию, после чего один человек голосовал дистанционно.

«Для чего вы тиражируете эту чушь? Единственное, что мы получили от жителей республик — это просьба организовать голосование. Потому что это хоть какой-то выход из их тяжелой, трагической ситуации», — пишет РБК со ссылкой на слова Памфиловой.

Напомним, что россияне, проживающие в ДНР, также имели возможность проголосовать на территории Ростовской области. Всего в регионе организовали 2,6 тысячи избирательных участков.

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