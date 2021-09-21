Как разбогатела аксайская ОПГ: Бабаев и его сыновья за прошлый год заработали 180 млн

Еще одна компания братьев Бабаевых (на 50%) ООО «Кристал», вид деятельности тот же, что и у ООО «Алмаз». Предприятие старейшее - существуйте с 1998 года. Общая выручка за 2020 год - 68,7 миллиона рублей. Ровно половина этой суммы - 34,3 млн рублей - принадлежит Бабаевым. Кстати, здесь вновь в совладельцах появляется Елена Лепешкина, с которой Бабаевы делят «Аквапарк» в Новочеркасске. У нее в «Кристале» 22% акций.