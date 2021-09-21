Как разбогатела аксайская ОПГ: Бабаев и его сыновья за прошлый год заработали 180 млн

Отец семейства подался в бега, как только в апреле стало известно о силовой операции на рынках в Аксайском районе, а его сыновья были арестованы. Также в СИЗО по делу о создании ОПГ находятся еще восемь человек. Какими компаниями и выручками владеют Бабаевы, узнал корреспондент RostovGazeta.
Итак, по делу о создании незаконных аксайских рынков, которые успешно существовали 20 лет, арестованы восемь человек: Вадим и Эдуард Бабаевы, Иван Ситько, Виталий Борзенко, Тураб Исаев, Любовь Хакало, Галина Роенко, Владимир Мороженко и Александр Лобко. В розыске находится Карим Бабаев. Под домашним арестом только Любовь Хакало. Силовики арестовали имущество задержанных, общая стоимость которого превышает 1,4 миллиарда рублей.
«Изначально уголовное дело об организации преступного сообщества было возбуждено в отношении главы Аксайского района Виталия Борзенко, Бабаевых (отец Карим и его сыновья Вадим и Эдуард), а также Ивана Ситько. Они обвиняются в превышении полномочий и организации ОПГ. Также дело расследовали в отношении неустанолвенных лиц, которых постепенно правоохранители выявляют и арестовывают», - говорит источник в силовых структурах Ростовской области.
Кстати, ранее появлялись сообщения о том, что экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко неважно себя чувствует. Его адвокаты пытались добиться домашнего ареста в связи со здоровьем. Однако позднее выяснилось, что Борзенко в отличной форме.
Эдуард Бабаев
Карим Бабаев - глава семейства подался в бега еще в апреле, когда стало известно о закрытии аксайских рынков. Его сыновей Вадима и Эдуарда успели арестовать.
Семья владеет огромным количеством предприятий. К примеру, Эдуард Каримович на данный момент является совладельцем и учредителем четырех компаний.
ООО «Аквапарк» в Новочеркасске - у Эдуарда Бабаева здесь 33,34% доли, столько же принадлежит Раисе Бабаевой. Еще 33% «Аквапарка» у некой Елены Лепешкиной. С учетом того, что Раиса, наверняка, является близкой родственницей Эдуарда, если посчитать суммарно их выручку, она составит от общей суммы (2,3 млн руб) - 1,6 миллиона рублей.
Еще одна компания, которая зарегистрирована наполовину на братьев Бабаевых (50%) - ООО «Аксайские овощи». При этом 5% предприятия принадлежит другому арестованному по делу о незаконных рынках Турабу Исаеву. Евгений Лобко - по всей вероятности, родственник еще одного арестованного Александра Лобко, тоже владеет здесь 5% акций. С учетом доли владения, Бабаевы заработали (выручка) в «Аксайских овощах» 6,7 миллиона рублей.
На все 100% братьям Бабаевым также принадлежит ООО «Алмаз». Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Выручка за прошлый год составила 12,8 миллиона рублей.
Еще одна компания братьев Бабаевых (на 50%) ООО «Кристал», вид деятельности тот же, что и у ООО «Алмаз». Предприятие старейшее - существуйте с 1998 года. Общая выручка за 2020 год - 68,7 миллиона рублей. Ровно половина этой суммы - 34,3 млн рублей - принадлежит Бабаевым. Кстати, здесь вновь в совладельцах появляется Елена Лепешкина, с которой Бабаевы делят «Аквапарк» в Новочеркасске. У нее в «Кристале» 22% акций.
Итак, выручка Бабаевых только по этим четырем компаниям, составила 55,4 млн рублей за прошлый год.
Вадим Бабаев
ООО «Аксай СХП» принадлежит поровну Вадиму Бабаеву и Ивану Ситько (по 50%). Напомним, что Иван Ситько также арестован по делу о создании ОПГ в Аксайском районе. Компания совладельцев занимается смешанным сельским хозяйством. За прошлый год выручка фирмы составила 64,3 миллиона рублей. Соответственно, у Вадима Бабаева - 32,1 миллиона рублей.
Крупнейший рынок в Аксайском районе ООО «Атлант-Юг», который закрыт силовиками в апреле этого года, на 75% принадлежит Вадиму Бабаеву, еще 25% - у неизвестной (пока) Валентины Костенко. Общая выручка рынка за 2020 год составила всего 2,5 млн рублей - ничтожная сумма, всего 1,8 млн рублей - у Бабаева.
Еще одна семейная компания Бабаевых ООО СХП «Искра». Выручка предприятия составила 18,6 миллиона рублей. Здесь поровну фирма принадлежит Раисе и Вадиму Бабаевым.
ООО СХП «Мускатное» - также принадлежит поровну Юлии и Вадиму Бабаевым. Выручка от продаж за 2020 год составила 4,8 миллиона рублей. Сельскохозяйственные предприятия занимаются выращиванием прочих плодовых и ягодных культур.
Фирма, занимающаяся арендой нежилого имущества в Батайске, ООО «Олимп-3», на 50% принадлежит Вадиму Бабаева. Здесь выручка у него 5,1 миллиона рублей.
Еще одна компания в Аксае - ООО «Премьер - Ойл», которая занимается торговлей моторным топливом в специализированных магазинах, принесла одному из своих владельцев - Вадиму Бабаеву огромную выручку. В этой фирме у Вадима Каримович 50% доли. Общая выручка предприятия составила за прошлый год 41,8 миллиона рублей. Соотвественно, Бабаев «выручил» 20,9 миллиона рублей.
Также в станице Ольгинская в Аксайском районе у Вадима Бабаева зарегистрировано предприятие ООО «Солнечное». Компания существует с 1993 года и занимается она выращиванием овощей. В этой фирме у Вадима Каримович 50% акций и 32,7 миллиона рублей выручки от продаж за прошлый год.
Итак, в семи вышеперечисленных предприятиях суммарная выручка от продаж у Бабаевых составила более 116 миллионов рублей.
Карим Бабаев
Успевший скрыться от правоохранителей Бабаев Карим Казимович владел десятками компаний. Постепенно он переписывал свои доли на сыновей и других родственников (это видно по фамилиям новых владельцев фирм). Но даже сейчас в собственности у Карима Казимовича есть несколько предприятий с миллионными выручками.
Среди них - ООО «Орошаемое», где у Карима Бабаева 25% акций. Арестованному Ивану Ситько принадлежит 50% доли в этой компании. Еще 25% - некоей Елене Евдомашко. Предприятие занимается выращиванием зерновых культур. Общая выручка за прошлый год - 8,4 миллиона рублей. У Карима Бабаева - 2,1 миллиона рублей.
В ООО «Эколог» у Карима Казимовича 34% акций. Компания занимается в Ростове-на-Дону производством инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации с 1990 года. Выручка от продаж в прошлом году 14,8 миллиона рублей. У Карима Бабаева - 5 миллиона рублей.
Еще одна фирма с похожим названием - ООО «Эколог - Юг» есть у Бабаева. Здесь у Карима Казимовича 51% акций и 2,9 миллиона выручки от продаж.
Итого, у Карима Бабаева за 2020 год сумма выручки от продаж в трех компаниях составила более 10 миллионов рублей.
В сумме по всем предприятиям, которыми владеют Бабаевы, выручка от продаж составила более 181,4 миллиона рублей.
Остальные арестованные по делу о незаконных рынках в Аксайском районе Ростовской области также владеют десятками компаний, являются совладельцами фирм друг у друга. Их предприятия пересекаются, «перетекают» от одного владельца к другому.
В конце апреля на рынки «Атлант» и «Алмаз» в Аксайском районе ворвались силовики с проверками и приостановили работу всех магазинов. Причиной назвали выявленные нарушения. Уже полгода работа крупнейших рынков заблокирована. А подозреваемых - членов банды, которым, как считают силовики, управлял глава Аксайского района Виталий Борзенко, все еще продолжают арестовывать.