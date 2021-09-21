По предварительным данным Новые люди уверенно преодолевают 5% барьер

регионах. Их ключевая компетенция — улыбаться, делать подарки, когда-то унижаться, чтобы средства вернулись для людей. Развивать экономику, культурную среду — вот что нужно. Если предлагаешь идею: «Давайте иначе делить бюджет», на это не может не откликнуться любое большинство, — считает Нечаев. — Иначе избиратели увидят эти «прекрасные» партии, которые предлагают «народные программы», но денежки — в Москву. Давайте посмотрим, кто и как на самом деле относится к простым инициативам.