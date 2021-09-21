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По предварительным данным Новые люди уверенно преодолевают 5% барьер

21 сентября 2021, 08:58
Фото: Партия «Новые люди»
В ТАСС прошла пресс-конференция партии «Новые люди», посвященная итогам выборов-2021.

Несмотря на то что окончательные итоги еще не подведены, команда Алексея Нечаева, очевидно, станет пятой парламентской партией, преодолев пятипроцентный барьер.

— Предварительно, коллеги, владеющие электоральной математикой, считают, что у нас будет около 13 мест в Госдуме. Это хорошо. Я могу лишь повторить за Эйнштейном: мир — понятие не количественное, а качественное. Этого будет достаточно, чтобы взлохматить Государственную Думу, — заявил лидер Новых людей.

Фото: Партия «Новые люди»

По словам Нечаева, партии меньшинства в борьбе за принятие законопроектов поможет настойчивость.

— Мы считаем, что пора по-другому делить деньги. Сегодня три четверти уходит в Москву, и лишь малая часть остается в

регионах. Их ключевая компетенция — улыбаться, делать подарки, когда-то унижаться, чтобы средства вернулись для людей. Развивать экономику, культурную среду — вот что нужно. Если предлагаешь идею: «Давайте иначе делить бюджет», на это не может не откликнуться любое большинство, — считает Нечаев. — Иначе избиратели увидят эти «прекрасные» партии, которые предлагают «народные программы», но денежки — в Москву. Давайте посмотрим, кто и как на самом деле относится к простым инициативам.

#Новости#Политика
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