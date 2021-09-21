Проезд между Батайском и Ростовом-на-Дону подорожает на 5 рублей с 1 октября

АТП-1 объяснило, что тариф и так занижен по отношению к экономически обоснованной стоимости — 50,13 рублям, поэтому повышение цен является не столь существенным, каким могло бы стать. Сообщается, что средние расходы на транспорт у людей, работающих в соседнем городе, вырастут на 300 рублей в месяц.