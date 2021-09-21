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Проезд между Батайском и Ростовом-на-Дону подорожает на 5 рублей с 1 октября

21 сентября 2021, 06:21
Фото: mindortrans.donland.ru
Проезд на автобусах от Ростова-на-Дону до Батайска подорожает на 5 рублей, об этом сообщил портал «Батайск-Город» со ссылкой на АТП-1.

Стало известно, что уже в следующем месяце подорожает проезд на рейсовых автобусах между Ростовом-на-Дону и Батайском. Повышение стоимости проезда коснется только межгородского транспорта, проезд в самом Батайске удержится в прежних значения и составит 24 рубля.

Сообщается, что до 35 рублей возрастет стоимость проезда на маршрутах № 202-205, 211, а также 213 и 214. Таким образом, стоимость проезда возрастет на 16% по сравнению с действующим тарифом в 30 рублей.

АТП-1 объяснило, что тариф и так занижен по отношению к экономически обоснованной стоимости — 50,13 рублям, поэтому повышение цен является не столь существенным, каким могло бы стать. Сообщается, что средние расходы на транспорт у людей, работающих в соседнем городе, вырастут на 300 рублей в месяц.

Также АТП-1 напомнили горожанам Ростова и Батайска, что они по-прежнему могут приобрести проездные талоны. Их стоимость в сентябре составила 1,3 тысячи рублей для учащихся и 1,5 тысячи рублей для остальных категорий граждан.

Ранее сообщалось, что тариф на проезд в Ростове-на-Дону также может подорожать из-за использования горожанами банковских карт.

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