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В Ростове-на-Дону появился третий «Дом образцового содержания»

21 сентября 2021, 08:14
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону у еще одного здания появился статус «Дом образцового содержания», сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Строение находится на проспекте Королева, 18 Б. Уже были вручены памятные дипломы и знаки отличия.

По словам Алексея Логвиненко, награда является знаком качества, которое подтверждает соответствие требованиям. Он добавил, что подобными эталонными домами можно гордиться.

До этого такой же статус получили дома по улице Башкирской и Космонавтов.

Напомним, что до конца 2023 года город должен расселить 38 аварийных домов, которые получили такой статус до 2017 года. Жильем обеспечат 486 семей.

Ранее стало известно, что власти в Ростове-на-Дону выделят деньги на строительство дороги в переулке Санаторном. В настоящее время грунтовая дорога находится в неудовлетворительном состоянии. Сейчас там уже побывали специалисты, которые провели все необходимые замеры и оценили стоимость работ. Дорогу отремонтируют в 2022 году.

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