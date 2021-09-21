В Ростове-на-Дону появился третий «Дом образцового содержания»

Ранее стало известно, что власти в Ростове-на-Дону выделят деньги на строительство дороги в переулке Санаторном. В настоящее время грунтовая дорога находится в неудовлетворительном состоянии. Сейчас там уже побывали специалисты, которые провели все необходимые замеры и оценили стоимость работ. Дорогу отремонтируют в 2022 году.