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В Таганроге будут судить женщину, подозреваемую в смерти ее арендатора

21 сентября 2021, 16:45
Фото: Pixabay
В Таганроге утвердили обвинительное заключение по делу женщины, незаконно установившей газовый водонагреватель, об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Стало известно, что подозреваемая стала фигурантом уголовного дела из-за смерти ее арендатора, задохнувшегося угарным газом.

В настоящий момент прокуратурой Таганрога уже утверждено обвинительное заключение в отношении арендодателя, обвиняемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, ставших причиной смерти человека.

В сообщении сказано, что арендодатель решила установить в своей квартире газовый водонагреватель. Оборудование было установлено с нарушениями в квартире, которую жительница Таганрога сдавала мужчине. Он не знал о техническом состоянии газового оборудования, что стало причиной его гибели — покойный задохнулся угарным газом.

Теперь материалы дела будут направлены в суд, где пройдет их рассмотрение по существу.

Ранее в Шахтах был задержан мужчина, убивший свою знакомую в лесу.

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