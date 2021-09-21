В Таганроге будут судить женщину, подозреваемую в смерти ее арендатора

Стало известно, что подозреваемая стала фигурантом уголовного дела из-за смерти ее арендатора, задохнувшегося угарным газом.
В настоящий момент прокуратурой Таганрога уже утверждено обвинительное заключение в отношении арендодателя, обвиняемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, ставших причиной смерти человека.
В сообщении сказано, что арендодатель решила установить в своей квартире газовый водонагреватель. Оборудование было установлено с нарушениями в квартире, которую жительница Таганрога сдавала мужчине. Он не знал о техническом состоянии газового оборудования, что стало причиной его гибели — покойный задохнулся угарным газом.
Теперь материалы дела будут направлены в суд, где пройдет их рассмотрение по существу.