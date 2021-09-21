В Таганроге будут судить женщину, подозреваемую в смерти ее арендатора

В сообщении сказано, что арендодатель решила установить в своей квартире газовый водонагреватель. Оборудование было установлено с нарушениями в квартире, которую жительница Таганрога сдавала мужчине. Он не знал о техническом состоянии газового оборудования, что стало причиной его гибели — покойный задохнулся угарным газом.