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В ВУЗе Перми профессор продолжал лекцию во время стрельбы

21 сентября 2021, 17:09
Фото: pxhere.com
В Пермском государственном национальном исследовательском университете 20 сентября один из студентов устроил стрельбу. В это время преподаватель Олег Сыромятников закрыл аудиторию изнутри и продолжал вести лекцию.

Преподаватель прокомментировал свои действия так: «Я сохранял спокойствие и продолжал читать лекцию. Металлическую дверь аудитории я закрыл сразу изнутри. Ее невозможно пробить выстрелом. Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника?». Об этом пишет сайт RT.

Многие из студентов впоследствии жаловались, что Сыромятников спокойно продолжал вести лекцию во время стрельбы.

После этого в пресс-службе ВУЗа сказали, что «важно продолжать какое-то рутинное действие, чтобы не поддаться панике». Там также подчеркнули, что аудитория в этот момент была закрыта.

Сыромятников — доктор филологических наук, работает профессором кафедры русского языка и стилистики кафедры русской литературы. Информация об это есть на сайте университета.

Известно, что инцидент произошел 20 сентября. В результате 6 человек погибли, а 28 пострадали. Нападавший — студент ВУЗа. При задержании он оказывал сопротивление и был ранен.

#Новости#Происшествия
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