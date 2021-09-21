В ВУЗе Перми профессор продолжал лекцию во время стрельбы

Преподаватель прокомментировал свои действия так: «Я сохранял спокойствие и продолжал читать лекцию. Металлическую дверь аудитории я закрыл сразу изнутри. Ее невозможно пробить выстрелом. Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника?». Об этом пишет сайт RT.
Многие из студентов впоследствии жаловались, что Сыромятников спокойно продолжал вести лекцию во время стрельбы.
После этого в пресс-службе ВУЗа сказали, что «важно продолжать какое-то рутинное действие, чтобы не поддаться панике». Там также подчеркнули, что аудитория в этот момент была закрыта.
Сыромятников — доктор филологических наук, работает профессором кафедры русского языка и стилистики кафедры русской литературы. Информация об это есть на сайте университета.
Известно, что инцидент произошел 20 сентября. В результате 6 человек погибли, а 28 пострадали. Нападавший — студент ВУЗа. При задержании он оказывал сопротивление и был ранен.