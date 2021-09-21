В ВУЗе Перми профессор продолжал лекцию во время стрельбы

Преподаватель прокомментировал свои действия так: «Я сохранял спокойствие и продолжал читать лекцию. Металлическую дверь аудитории я закрыл сразу изнутри. Ее невозможно пробить выстрелом. Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника?». Об этом пишет сайт RT.