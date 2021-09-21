Вирусолог рассказал о росте количества смертей от коронавируса

Posted 21 сентября 2021,, 13:44
Published 21 сентября 2021,, 13:44
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Сайт NEWS.ru цитирует слова Альтштейна о том, что в сутки от коронавируса погибают до 800 жителей России. Показатель летальности в 3,5% зарегистрирован впервые за все время пандемии. Также ученый отметил, что новую волну инфекции можно ждать в любое время, а обстановка так или иначе остается тяжелой. Эксперт обратил внимание на то, что ежедневно заболевают 18-20 тысяч человек.
По словам исследователя, пока нет возможности определить, с чем связана возросшая смертность. Возможно, это объясняется характеристиками коронавируса, который распространен именно в России. В то же время Альтштейн указал на то, что сравнивать ситуацию России, в которой привились 32% жителей, со странами с процентом вакцинировавшихся в 70-80% некорректно. Он подчеркнул, что важно отслеживать в том числе процент заболевших от вакцинировавшихся. Сравнение доли тех, кто заболел после прививки, и тех, кто не вакцинировался, дало бы понимание влияния процедуры на заболеваемость и способствовало бы проведению агитации.
Ранее о росте уровня плато между волнами коронавируса сообщил главврач московской больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников. Он рекомендовал наращивать уровень вакцинации, а также отметил, что уровень заболеваемости между третьей и ожидаемой четвертой волной составляет 17-18 тысяч в день, тогда как между первой и второй волной он составлял 5-6 тысяч человек в день.