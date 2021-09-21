Вирусолог рассказал о росте количества смертей от коронавируса

По словам исследователя, пока нет возможности определить, с чем связана возросшая смертность. Возможно, это объясняется характеристиками коронавируса, который распространен именно в России. В то же время Альтштейн указал на то, что сравнивать ситуацию России, в которой привились 32% жителей, со странами с процентом вакцинировавшихся в 70-80% некорректно. Он подчеркнул, что важно отслеживать в том числе процент заболевших от вакцинировавшихся. Сравнение доли тех, кто заболел после прививки, и тех, кто не вакцинировался, дало бы понимание влияния процедуры на заболеваемость и способствовало бы проведению агитации.