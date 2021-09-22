Арестованные по делу о создании аксайского ОПГ братья Бабаевы заработали 170 млн

Эдуард и Вадим Бабаевы - сыновья Карима Казимовича, именно они вместе с главой Аксайского района Виталием Борзенко, создали ОПГ с незаконными рынками, за год их выручка составила более 170 миллиона рублей, следует из данных «Спарк».