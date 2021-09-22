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Арестованные по делу о создании аксайского ОПГ братья Бабаевы заработали 170 млн

22 сентября 2021, 14:29
Фото: fbr-ufo.ru / ikro.ru
Бабаевы
Эдуард и Вадим Бабаевы - сыновья Карима Казимовича, именно они вместе с главой Аксайского района Виталием Борзенко, создали ОПГ с незаконными рынками, за год их выручка составила более 170 миллиона рублей, следует из данных «Спарк».

Карим Бабаев подался в бега еще в апреле, когда стало известно о закрытии аксайских рынков, а Вадима и Эдуарда арестовали.

Семья владеет предприятиями с многомиллионными выручками. Эдуард является совладельцем и учредителем четырех компаний, выручка которых составила за 2020 год 55,4 миллиона рублей. Он учредитель и совладелец предприятий: ООО «Аквапарк» в Новочеркасске, ООО «Аксайские овощи», ООО «Алмаз», ООО «Кристал».

Вадим Бабаев - учредитель и совладелец семи компаний с суммарной выручкой с учетом доли бизнесмена, составляет 64,7 миллиона рублей.

Он владеет компаниями частично или полностью: ООО «Аксай СХП», ООО «Атлант-Юг», ООО СХП «Искра», ООО СХП «Мускатное», ООО «Олимп-3», ООО «Премьер - Ойл», ООО «Солнечное». в семи вышеперечисленных предприятиях суммарная выручка от продаж у Бабаевых составила более 116 миллионов рублей.

В сумме выручка у двух братьев Бабаевых составила за прошлый год 171,4 миллиона рублей.

Узнать, какими предприятиями руководил отец арестованных Карим Бабаев, можно в материале: Как разбогатела аксайская ОПГ: Бабаев и его сыновья за прошлый год заработали 180 млн.

Как разбогатела аксайская ОПГ: Бабаев и его сыновья за прошлый год заработали 180 млн
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