Арестованные по делу о создании аксайского ОПГ братья Бабаевы заработали 170 млн

Карим Бабаев подался в бега еще в апреле, когда стало известно о закрытии аксайских рынков, а Вадима и Эдуарда арестовали.
Семья владеет предприятиями с многомиллионными выручками. Эдуард является совладельцем и учредителем четырех компаний, выручка которых составила за 2020 год 55,4 миллиона рублей. Он учредитель и совладелец предприятий: ООО «Аквапарк» в Новочеркасске, ООО «Аксайские овощи», ООО «Алмаз», ООО «Кристал».
Вадим Бабаев - учредитель и совладелец семи компаний с суммарной выручкой с учетом доли бизнесмена, составляет 64,7 миллиона рублей.
Он владеет компаниями частично или полностью: ООО «Аксай СХП», ООО «Атлант-Юг», ООО СХП «Искра», ООО СХП «Мускатное», ООО «Олимп-3», ООО «Премьер - Ойл», ООО «Солнечное». в семи вышеперечисленных предприятиях суммарная выручка от продаж у Бабаевых составила более 116 миллионов рублей.
В сумме выручка у двух братьев Бабаевых составила за прошлый год 171,4 миллиона рублей.
Узнать, какими предприятиями руководил отец арестованных Карим Бабаев, можно в материале: Как разбогатела аксайская ОПГ: Бабаев и его сыновья за прошлый год заработали 180 млн.