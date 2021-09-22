Модульбанк разыграет призы среди активных партнеров

Чтобы участвовать в марафоне, нужно быть действующим или стать новым партнером Модульбанка и соблюдать условия акции. Каждый месяц партнер должен приводить на два новых клиента или на одного активного партнера больше, чем в предыдущем. За активность участники получают баллы. Чем больше баллов они наберут, тем больше у них шансов выиграть приз. Победителей определит генератор случайных чисел среди всех участников марафона.