Модульбанк разыграет призы среди активных партнеров

Одному победителю розыгрыша достанется автомобиль Toyota Camry, еще двое смогут отправиться в любой пункт назначения в удобное время - билеты предполагают открытую дату. Кроме того, будут разыграны макбуки AIR’13, новые iPhone, повышенные коэффициенты на все партнерские выплаты в течение года и еженедельные подарки за активность, передает newsnn.ru.
Чтобы участвовать в марафоне, нужно быть действующим или стать новым партнером Модульбанка и соблюдать условия акции. Каждый месяц партнер должен приводить на два новых клиента или на одного активного партнера больше, чем в предыдущем. За активность участники получают баллы. Чем больше баллов они наберут, тем больше у них шансов выиграть приз. Победителей определит генератор случайных чисел среди всех участников марафона.
Алексей Люботинский, управляющий директор Модульбанка, лидер партнерской программы, рассказал, что Модульбанк стремится создать самую честную партнерку, чтобы каждый человек мог зарабатывать вместе с банком. Пожизненная мотивация для партнеров - принципиально новая программа для российского рынка. При этом партнеры избавлены от необходимости заниматься бумажной волокитой и могут получать выплаты моментально. Это привлекло в Модульбанк более 10 000 партнеров, как отметил Люботинский.
Обновленная программа была запущена в сентябре 2020 года, ее условия стали уникальными для российского рынка. Программа направлена на выстраивание долгосрочных отношений с банком и формирование собственного клиентского портфеля и сети продаж.
В соответствии с программой партнер получает фиксированную сумму за каждого привлеченного клиента, а также ежемесячные выплаты. Они составляют 7 - 13% от его банковских комиссий и до 2,5% от остатков на счетах. При привлечении субпартнеров партнер получает доход от их клиентов.
Партнерами банк могут стать как физические, так и юридические лица. Партнер получает ежемесячный доход в течение всего периода, что привлеченный клиент обслуживается в Модульбанке. Соответветственно, размер дохода зависит от количества клиентов.
Те, кого интересуют выплаты здесь и сейчас, могут участвовать в традиционной схеме и получить выплату до 5 тысяч рублей за одного клиента. Размер вознаграждения растет с ростом числа привлеченных клиентов.