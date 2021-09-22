На Дону в сельских детсадах Миллеровского района детей кормили хуже, чем в городских

В ходе проверки выяснилось, что администрация района утвердила стоимость питания в сельских детсадах на сумму 95 рублей в день. А для городских учреждений этот показатель составил 105 рублей.
Были выявлены факты несоответствия веса порций установленным требованиям. Прокуратура потребовала устранить нарушения, но ничего сделано не было.
«Тогда в суд направили заявление, чтобы обязать администрацию организовать питание в соответствии с требованием закона. Суд встал на сторону надзорного ведомства», — сказано в сообщении.