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На Дону в сельских детсадах Миллеровского района детей кормили хуже, чем в городских

22 сентября 2021, 05:40
Фото: pixabay
В Миллеровском районе во время проверки выявили нарушения при организации питания в детских садах, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

В ходе проверки выяснилось, что администрация района утвердила стоимость питания в сельских детсадах на сумму 95 рублей в день. А для городских учреждений этот показатель составил 105 рублей.

Были выявлены факты несоответствия веса порций установленным требованиям. Прокуратура потребовала устранить нарушения, но ничего сделано не было.

«Тогда в суд направили заявление, чтобы обязать администрацию организовать питание в соответствии с требованием закона. Суд встал на сторону надзорного ведомства», — сказано в сообщении.

Ранее дело завели на чиновника в Ростове за детсад с неработающей противопожарной системой.

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