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На обустройство и разметку автодорог в Ростове-на-Дону выделили 175 млн рублей

22 сентября 2021, 07:14
Фото: mindortrans.donland.ru
В Ростовской области на обустройство дорог и нанесение дорожной разметки собираются потратить 175 миллионов рублей, данные об этом появились на портале Госзакупок.

Стало известно, что областной Минтранс начал поиски подрядчика, который мог бы выполнить работы по обустройству дорожного пространства.

Согласно данным заявки, размещенной на портале госзакупок, в обязанности будущего исполнителя войдут работы по установке знаков, световых тактильных дорожек, светофоров, имитаторов радаров, информационных щитов, а также солнечных электростанций и панелей, ограждений и блоков питания.

Сообщается, что срок подачи заявок будет завершен 12 октября, а полный пакет заявок будет рассмотрен 19 октября. Также дополнительно указано, что будущий подрядчик должен выполнить работы в течение 30 дней с момента получения наряд-задания, но заказчик допускает досрочное выполнение условий контракта.

Ранее глава департамента автодорог Ростова-на-Дону сообщил, что реконструкция Орбитальной обойдется в три миллиарда рублей.

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