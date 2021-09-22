На обустройство и разметку автодорог в Ростове-на-Дону выделили 175 млн рублей

Стало известно, что областной Минтранс начал поиски подрядчика, который мог бы выполнить работы по обустройству дорожного пространства.
Согласно данным заявки, размещенной на портале госзакупок, в обязанности будущего исполнителя войдут работы по установке знаков, световых тактильных дорожек, светофоров, имитаторов радаров, информационных щитов, а также солнечных электростанций и панелей, ограждений и блоков питания.
Сообщается, что срок подачи заявок будет завершен 12 октября, а полный пакет заявок будет рассмотрен 19 октября. Также дополнительно указано, что будущий подрядчик должен выполнить работы в течение 30 дней с момента получения наряд-задания, но заказчик допускает досрочное выполнение условий контракта.
Ранее глава департамента автодорог Ростова-на-Дону сообщил, что реконструкция Орбитальной обойдется в три миллиарда рублей.