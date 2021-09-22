Представители туротрасли выступили против госрегулирования цен в отелях

Напомним, один законопроект, против которого выступает туристический бизнес, запрещает повышать цены на гостиничные номера во время проведения значимых международных мероприятий. Предел, выше которого не может расти цена, обозначат Минэкономразвития и ФАС. Также отели должны будут оповещать о предельных ценах на своих сайтах.