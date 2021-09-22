Представители туротрасли выступили против госрегулирования цен в отелях

Документ, имеющийся в распоряжении iz.ru, подписали глава Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, председатель организации «Деловая Россия» Алексей Репик, президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров и еще более 10 человек.
Авторы письма считают, что данная законодательная инициатива противоречит мировым практикам развития туристической отрасли и ее рыночной природе.
Напомним, один законопроект, против которого выступает туристический бизнес, запрещает повышать цены на гостиничные номера во время проведения значимых международных мероприятий. Предел, выше которого не может расти цена, обозначат Минэкономразвития и ФАС. Также отели должны будут оповещать о предельных ценах на своих сайтах.
Согласно второму законопроекту, нарушение первого грозит штрафом. Для должностных лиц — до 50 000 рублей, для ИП и юрлиц — до двукратного размера лишней выручки.
Отельеры и другие участники туристического рынка отмечают, что туристическая отрасль и так сильно пострадала в период пандемии. Так, загрузка гостиниц Петербурга в прошлом году снизилась по сравнению с 2019-м на 63%, а их доходы — на 65%.