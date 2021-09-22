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Ростов-на-Дону вошел в топ-15 самых дождливых городов России

22 сентября 2021, 10:08
Фото: pexels.com
погода
Ростов-на-Дону занял 14 место в списке самых дождливых городов нашей страны в октябре, об этом сообщают в исследованиях Яндекса.

Стало известно, что аналитики Яндекса провели исследование на базе данных Яндекс.Погоды в октябре за десять лет, чтобы вычислить города, где чаще всего льют дожди.

Сообщается, что Ростов-на-Дону вошел в топ-15 самых дождливых городов, занимая предпоследнюю строчку в рейтинге. Однако специалисты Яндекса сообщили, что хотя в Ростове дожди идут в среднем не больше шести дней — за это время успевает пролиться столько же осадков, сколько в Санкт-Петербурге за 11 дней. Благодаря этой статистике стало известно, что дожди Ростова-на-Дону на 70% превосходят по силе те, что проливаются в остальных городах-миллионниках.

Также исследование определило победителей рейтинга непогоды, так первую пятерку составили Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург и Уфа. В этих городах дожди идут около 11 дней, и только в Перми, возглавившей рейтинг, дожди льют больше 13 суток, за время которых проливается 68 миллиметров осадков.

Ранее Ростов-на-Дону возглавил список городов с самыми высокими показателями техногенного загрязнения.

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