Ростов-на-Дону вошел в топ-15 самых дождливых городов России

Сообщается, что Ростов-на-Дону вошел в топ-15 самых дождливых городов, занимая предпоследнюю строчку в рейтинге. Однако специалисты Яндекса сообщили, что хотя в Ростове дожди идут в среднем не больше шести дней — за это время успевает пролиться столько же осадков, сколько в Санкт-Петербурге за 11 дней. Благодаря этой статистике стало известно, что дожди Ростова-на-Дону на 70% превосходят по силе те, что проливаются в остальных городах-миллионниках.