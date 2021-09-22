С пользой для бизнеса: в Ростове открылся новый офис «Такскома»

«Такском» работает уже более двух десятилетий. За это время клиентами компании стали тысячи самых разных бизнесов. В результате компания сумела выйти на лидирующие позиции в сфере обеспечения взаимодействия своих клиентов с государством и разными контрагентами. Упрощение бизнес-процессов является заветной мечтой любого предпринимателя. Но теперь мечтать необязательно. Достаточно посетить открывшийся офис и вступить в число клиентов крупнейшего оператора ОФД, ЭДО и аккредитованных удостоверяющих центров в России.