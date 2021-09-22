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С пользой для бизнеса: в Ростове открылся новый офис «Такскома»

22 сентября 2021, 08:27
Фото: «Такском»
В городе Ростов-на-Дону открылся новый офис компании «Такском». Это имя хорошо знакомо в деловых кругах самых разных городов и регионов нашей страны.

Благодаря услугам «Такском» представители бизнеса ускоряют внутренние бизнес-процессы, которые ранее влекли за собой потерю времени и необходимость организации дополнительных рабочих мест.

«Такском» — известная российский IT-компания, которая разрабатывает программное обеспечение для руководителей бизнеса и бухгалтеров предприятий. На протяжении многих лет она позволяет оптимизировать отчетность и упрощать решение рутинных деловых вопросов.

Расширение географического присутствия позволит повысить скорость и качество предоставления услуг, расширит клиентскую базу и поможет бухгалтерам и предпринимателям населенного пункта получать качественные IT-сервисы.

Несмотря на то, что новый офис был открыт всего несколько дней назад, он уже привлек внимание сотен местных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«Уверены, что присутствие в регионе филиала „Такском“ даст мощный старт для узнаваемости бренда и роста количества пользователей наших решений», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Расположение филиала подбирали тщательно, ведь от этого зависит, насколько быстро и комфортно клиенты из разных частей города и области смогут посещать офис. В итоге было решено остановиться в популярном месте города — на Кировском проспекте.

Клиентов филиал принимает по адресу г. Ростов-на-Дону, Кировский проспект, д. 40А, офис 1101.

Открытие нового филиала — следование глобальным тенденциям. Программа «Цифровая экономика» является одной из самых приоритетных в развитии всего региона. «Такском» реализует амбициозную задачу — помогает предпринимателям региона цифровизовать свои бизнес-процессы, сделав документооборот быстрее и удобнее.

Для представителей бизнеса, которые привыкли к стандартным способами ведения операционной деятельности и сдачи отчетности, это может оказаться сложным. Обращение в офис позволит получить полностью рабочие решения, которые адаптированы для компаний, работающих в любой сфере. В результате предприниматели смогут высвобождать временные ресурсы и направят усилия на решение более важных вопросов.

В честь открытия офиса каждый клиент имеет возможность получить скидку до 65% при оформлении договора. В рамках акционной программы доступны сниженные цены на тарифы электронной отчетности «Солидный», «Нулевой», «Комфортный» и «Удобный».

На сегодняшний день «Такском» является одним из лидеров предоставления услуг защищенного документооборота. Задача компании — обеспечить качественный и надежный сервис для представителей делового мира региона.

Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам доступны такие услуги как получение электронной цифровой подписи, подключение к работе с маркированными товарами «под ключ», помощь в выборе онлайн-кассы, услуги оператора фискальной связи и многие другие.

«Такском» работает уже более двух десятилетий. За это время клиентами компании стали тысячи самых разных бизнесов. В результате компания сумела выйти на лидирующие позиции в сфере обеспечения взаимодействия своих клиентов с государством и разными контрагентами. Упрощение бизнес-процессов является заветной мечтой любого предпринимателя. Но теперь мечтать необязательно. Достаточно посетить открывшийся офис и вступить в число клиентов крупнейшего оператора ОФД, ЭДО и аккредитованных удостоверяющих центров в России.

#Новости#Общество
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