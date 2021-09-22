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Средняя зарплата в Ростовской области в 2020 году составила 35622 рубля

22 сентября 2021, 10:21
Фото: pexels.com
зарплата
По итогам 2020 года средняя заработная плата в Ростовской области составила 35622 рубля, сообщила глава Ростовстата Марина Самойлова.

Как рассказала Самойлова на пресс-конференции в «Интерфакс-Юг», это на 2,1% больше, чем зарплата жителей региона в 2019 году.

При этом в Ростовской области сократилось количество занятого населения, получающего зарплату ниже прожиточного уровня. В 2021 году доля таких жителей региона составила 5%, тогда как пятью годами ранее их было 7,6% от общего числа работников.

Кроме того. Самойлова назвала города области, в которых получают самую высокую зарплату, это Ростов, Новочеркасск, Волгодонск и Аксайский район.

Напомним, на середину сентября 2021 года численность занятого населения в Ростовской области восстановили до показателей, отмеченных до пандемии коронавируса.

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