Средняя зарплата в Ростовской области в 2020 году составила 35622 рубля

Как рассказала Самойлова на пресс-конференции в «Интерфакс-Юг», это на 2,1% больше, чем зарплата жителей региона в 2019 году.
При этом в Ростовской области сократилось количество занятого населения, получающего зарплату ниже прожиточного уровня. В 2021 году доля таких жителей региона составила 5%, тогда как пятью годами ранее их было 7,6% от общего числа работников.
Кроме того. Самойлова назвала города области, в которых получают самую высокую зарплату, это Ростов, Новочеркасск, Волгодонск и Аксайский район.
Напомним, на середину сентября 2021 года численность занятого населения в Ростовской области восстановили до показателей, отмеченных до пандемии коронавируса.