rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тренер «Монако» Ковач: Головин – это гарант качества

22 сентября 2021, 12:16
Специалист доволен своим подопечным.

Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился мнением о полузащитнике своей команде россиянине Александре Головине.

«Для нас Головин - это гарант качества, он очень важен с точки зрения нашей игры. Нам нужно следить за тем, чтобы он был в форме. Я очень доволен им. Он очень умный парень, немного замкнутый и не считающий себя звездой», - приводит слова Ковача «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу монегасков.

Напомним, что Александр перешел в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года за 30 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 100 матчей, забил 15 голов и отдал 19 результативных передач.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00