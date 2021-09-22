Тренер «Монако» Ковач: Головин – это гарант качества

«Для нас Головин - это гарант качества, он очень важен с точки зрения нашей игры. Нам нужно следить за тем, чтобы он был в форме. Я очень доволен им. Он очень умный парень, немного замкнутый и не считающий себя звездой», - приводит слова Ковача «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу монегасков.