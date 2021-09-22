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Цены на пиломатериалы в России скоро могут начать снижаться

22 сентября 2021, 10:32
Фото: pixabay.com
По словам первого вице-президента ассоциации «Русский лес» Павла Карнауха, стоимость пиломатериалов в РФ скоро может пойти на спад.

Как сообщает fedpress.ru, по его мнению, это обусловлено тем, что рынки лесной продукции живут по законам, которые диктует сырьевой суперцикл. Он стартовал в начале года, и цены не могут расти бесконечно.

Как только стали восстанавливаться цепочки поставок и возник баланс спроса и предложения, цены на сырье и строительные материалы стабилизировались и даже снижаться по большинству ассортиментного ряда.

В некоторых государствах цены уже активно снижаются. В частности, в США с начала лета они упали наполовину. За США последовали Китай, Корея, странах ЕС, Индия, Египет. В ряде случаев падение цен составляло до 100 долларов за кубометр пиломатериала.

Сейчас в РФ и странах СНГ подходит к концу активный строительный сезон, что тоже должно снизить цены.

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