Цены на пиломатериалы в России скоро могут начать снижаться

Как сообщает fedpress.ru, по его мнению, это обусловлено тем, что рынки лесной продукции живут по законам, которые диктует сырьевой суперцикл. Он стартовал в начале года, и цены не могут расти бесконечно.
Как только стали восстанавливаться цепочки поставок и возник баланс спроса и предложения, цены на сырье и строительные материалы стабилизировались и даже снижаться по большинству ассортиментного ряда.
В некоторых государствах цены уже активно снижаются. В частности, в США с начала лета они упали наполовину. За США последовали Китай, Корея, странах ЕС, Индия, Египет. В ряде случаев падение цен составляло до 100 долларов за кубометр пиломатериала.
Сейчас в РФ и странах СНГ подходит к концу активный строительный сезон, что тоже должно снизить цены.