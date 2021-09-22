В 2022 году регионы получат более 150 млрд рублей на выплаты за первого ребенка

Сейчас семья получает пособие на первого и второго ребенка до трех лет, если среднедушевой доход не более двух прожиточных минимумов, установленных в регионе проживания, пишет iz.ru.
Напомним, с 1 марта текущего года в РФ прекратила действовать беззаявительная процедура выдачи детских пособий. Данный механизм ввели в период пандемии и несколько раз продлевали.
Теперь по достижении ребенком возраста 1 год надо собирать пакет документов и нести его в органы социального обеспечения. Точно так же надо поступать и по достижении двухлетнего возраста.