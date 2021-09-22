Застрявшие надолго: лишенным здания аксайским кадетам пришлось остаться в Ставрополе

Напомним, что в 2020 году здание Аксайского Казачьего кадетского корпуса в поселке Рассвет признано аварийным. Было принято решение временно перевести обучение кадетов в Ставрополь. Однако родители и учителя уже тогда не верили в то, что переезд временный, несмотря на уверения, что деньги на строительство уже выделены. Планировалось, что 1 сентября 2021 года кадеты начнут обучение уже в новом построенном корпусе в Ростовской области. Но этого не произошло.