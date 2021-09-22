Застрявшие надолго: лишенным здания аксайским кадетам пришлось остаться в Ставрополе

Напомним, что в 2020 году здание Аксайского Казачьего кадетского корпуса в поселке Рассвет признано аварийным. Было принято решение временно перевести обучение кадетов в Ставрополь. Однако родители и учителя уже тогда не верили в то, что переезд временный, несмотря на уверения, что деньги на строительство уже выделены. Планировалось, что 1 сентября 2021 года кадеты начнут обучение уже в новом построенном корпусе в Ростовской области. Но этого не произошло.
Новый учебный год у аксайских кадетов стартовал по-прежнему на базе Ставропольского президентского кадетского училища. По традиции Ставропольского ПКУ, каждый поступивший в училище курс, сажает яблоню. В этом году внесли свой вклад в местную традицию и воспитанники Аксайского кадетского корпуса.
«В конце сентября Ставропольский ПКУ отметит десятилетие. На этом грандиозном юбилее будут гости, а мы так и останемся чужаками на этом празднике. Никакого позитивного настроения уже нет», — сходятся во мнении учителя Аксайского корпуса.
Они отмечают, что о строительстве нового кадетского корпуса вместо аварийного в поселке Рассвет официальная информация по-прежнему отсутствует. Ходят только слухи. О том, что земля под строительство якобы уже выделена, правда, непонятно где. А еще, что для кадетов якобы собираются построить конюшни и бассейн. Однако реализация этих обещаний ничем не подкреплена.
Командировочные для учителей отменили. Не выдержав жизни вдали от семей в другом регионе, многие из них уволились. На их места пригласили ставропольцев. А коллектив оставшихся учителей из поселка Рассвет подозревает, что Аксайский казачий кадетский корпус вскоре и вовсе расформируют по разным городам. В их числе преподаватели называют Владикавказ и Уссурийск.