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Автоэксперты прокомментировали отмену штрафа за превышение средней скорости

23 сентября 2021, 12:45
Фото: pixabay.com
Автоэксперты отреагировали на решение ГИБДД не штрафовать водителей за превышение средней скорости, когда нарушение фиксировали две камеры на разных участках дороги.

Как отметил координатор движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов, многие водители получали штрафы за превышение средней скорости на участке, где невозможно определить место правонарушения. Однако, согласно презумпции невиновности, если неизвестно место совершенного нарушения, все сомнения должны трактоваться в пользу привлекаемого к административной ответственности, передает слова автоэксперта NEWS.ru.

Шкуматов также отметил, что в частном порядке люди могли оспорить этот штраф через суд, но долгое время это не обобщалось в судебную практику.

Главред журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что штрафовать за нарушение средней скорости «не совсем законно», потому в ПДД и КоАП не предусмотрено понятия “средняя скорость”.

По его мнению, практику наказания за подобные нарушения не отменяли потому, что штрафы за них были заложены в бюджеты на местах.

Однако начиная с мая-июня от подобной практики решили отойти в Московской области, а с августа и в Москве.

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