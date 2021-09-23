Без электроэнергии из-за долгов могут остаться 45 тысяч жителей Ростовской области

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» рекомендует ответственно относиться к уведомлениям об ограничении. После получения (в счете на оплату, по телефону, заказным письмом или смс-уведомлением) необходимо оплатить задолженность в течение 20 дней. Неоплата может привести не только к ограничению подачи электроэнергии, но и ряду последствий: