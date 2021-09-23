Без электроэнергии из-за долгов могут остаться 45 тысяч жителей Ростовской области

Данные потребители накопили долгов на общую сумму более 100 млн рублей. Подача электроэнергии 15 000 должников будет прекращена уже до конца сентября.
Большинство неплательщиков проживает в городах Ростов-на-Дону, Батайск, Волгодонск, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, -Таганрог и Шахты.
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» рекомендует ответственно относиться к уведомлениям об ограничении. После получения (в счете на оплату, по телефону, заказным письмом или смс-уведомлением) необходимо оплатить задолженность в течение 20 дней. Неоплата может привести не только к ограничению подачи электроэнергии, но и ряду последствий:
начислению пени на каждый день просрочки;
судебным разбирательствам;
приостановке выплаты денежной компенсации на оплату коммунальных услуг;
дополнительным расходам до 3000 руб. на оплату ограничения и возобновления энергоснабжения;
ограничению права на выезд за границу (ст.67 ФЗ «Об исполнительном производстве»);
аресту доходов и имущества;
отказу в предоставлении кредита в банке.
Гарантирующий поставщик обращает внимание, что долг считается оплаченным только при поступлении средств на расчетный счет «ТНС энерго Ростов-на-Дону». При оплате в терминалах и онлайн-приложениях партнеров срок поступления средств может занимать до 3-х банковских дней. Используйте оплату на сайте rostov.tns-e.ru и в мобильном приложении «ТНС энерго» для быстрого погашения задолженности.
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» настоятельно просит клиентов соблюдать условия договоров: оплачивать счета за электроэнергию полностью и своевременно. Не допускать накопления задолженностей, приостановления или ограничения подачи электроэнергии.
Добросовестным отношением к исполнению своих обязательств вы помогаете нам осуществлять бесперебойную и надежную поставку электрической энергии на территории региона.