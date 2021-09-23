Более 34 млн руб налогов взыскали с бывшего гендиректора компании в Ростове-на-Дону

Прокуратурой Кировского района Ростова-на-Дону была проведена проверка ЗАО «Ком Тех-Плюс», в результате которой был установлен факт уклонения от уплаты налогов.
Сообщается, что бывший директор предприятия был осужден из-за неуплаты налогов, причиной этого стало использование им преступной схемы, благодаря которой предприятие получало налоговые вычеты по НДС. Махинации с налогами причинили бюджету ущерб, превышающий 34,4 миллиона рублей.
Так как налоговый орган не смог взыскать средства с организации-налогоплательщика, всю сумма ущерба пришлось выплатить бывшему руководителю ЗАО «Ком Тех-Плюс». Средства взыскали в доход государства.