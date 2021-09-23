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Более 34 млн руб налогов взыскали с бывшего гендиректора компании в Ростове-на-Дону

23 сентября 2021, 16:48
Фото: Pixabay.com
В Ростове-на-Дону с предпринимателя взыскали более 34,4 миллионов рублей из-за махинаций с возмещением НДС, об этом сообщили в областной прокуратуре.

Прокуратурой Кировского района Ростова-на-Дону была проведена проверка ЗАО «Ком Тех-Плюс», в результате которой был установлен факт уклонения от уплаты налогов.

Сообщается, что бывший директор предприятия был осужден из-за неуплаты налогов, причиной этого стало использование им преступной схемы, благодаря которой предприятие получало налоговые вычеты по НДС. Махинации с налогами причинили бюджету ущерб, превышающий 34,4 миллиона рублей.

Так как налоговый орган не смог взыскать средства с организации-налогоплательщика, всю сумма ущерба пришлось выплатить бывшему руководителю ЗАО «Ком Тех-Плюс». Средства взыскали в доход государства.

Ранее в Ростове-на-Дону члена ОПГ осудили за мошенничество с возмещением НДС.

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