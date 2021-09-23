Быстрее ветра: участники челленджа «ВСК GO!» преодолели 15 000 км за 14 дней

Чтобы внести свой вклад в достижение общей цели, достаточно зарегистрироваться на сайте и привязать к личному кабинету свой спортивный трекер. После тренировки данные суммируются с общим результатом, а также попадают в личный зачет участника и команды, которую он представляет. Опыт и статус значения не имеют. В зависимости от квалификации спортсмены соревнуются в разных категориях — «Новичок» или «Профи», а также — «Сотрудник», «Клиент» и «Партнер». Спортсмены, показавшие наилучшие результаты, отмечаются памятными подарками на протяжение всего челленджа.