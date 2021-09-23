ДОМ.РФ разместил дебютный выпуск социальных облигаций финансирования инфраструктуры

Механизм, запущенный ДОМ.РФ по инициативе Президента России, станет одним из важнейших инструментов привлечения частных инвестиций в строительную отрасль.
«Дебютный выпуск — точка отсчета в работе нового механизма финансирования проектов создания инфраструктуры для жилищного строительства. Этот эффективный для бизнеса и регионов инструмент позволит обеспечить новые жилые микрорайоны школами, детскими садами, дорогами и инженерными сетями. Конечная цель — улучшение качества жизни людей, именно на это направлена работа Института развития ДОМ.РФ», — прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
Выпуск облигаций с погашением в ноябре 2024 года размещен в объеме 10 миллиардов рублей. Эмитент — ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» (на 100% принадлежит АО «ДОМ.РФ»). Агент по размещению — АО «Банк ДОМ.РФ». В ходе сбора книги заявок была сформирована более чем трёхкратная переподписка, что позволило установить финальную ставку купона на уровне 8,0% годовых.
«Дебютный выпуск вызвал повышенный интерес инвестиционного сообщества. В размещении приняли участие все классы институциональных инвесторов, в том числе — международные. Ставка купона на уровне лучших российских эмитентов подтверждает интерес инвесторов к ДОМ.РФ и его продуктам», — отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артём Федорко.
Наивысшее кредитное качество облигаций подтверждено рейтингом «AAA (RU)» от агентства АКРА. Выпуск соответствует международным стандартам в области ответственного инвестирования — принципам социальных облигаций, разработанным Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA). Соответствующее независимое заключение подготовило агентство Эксперт РА.