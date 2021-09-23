ДОМ.РФ разместил дебютный выпуск социальных облигаций финансирования инфраструктуры

Выпуск облигаций с погашением в ноябре 2024 года размещен в объеме 10 миллиардов рублей. Эмитент — ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» (на 100% принадлежит АО «ДОМ.РФ»). Агент по размещению — АО «Банк ДОМ.РФ». В ходе сбора книги заявок была сформирована более чем трёхкратная переподписка, что позволило установить финальную ставку купона на уровне 8,0% годовых.